La découverte, documentée par la jeune Sarah (13 ans) de Courtelary, d’une main de bronze vieille de 3500 ans, l’automne dernier à Prêles (BE), est considéré comme un événement. Mais entre les détectoristes et les archéologues, le torchon brûle!

La police et la justice bernoises enquêtent en effet autour de l'exhumation de cette sculpture en bronze ornée d’or qui passe pour la plus ancienne d’Europe. Qui a creusé deux trous dans les fouilles et pour en retirer quoi? Ils étaient deux, les adultes impliqués dans la découverte. Cette dernière a été signalée rapidement au service archéologique, service qui a pourtant porté plainte!

Selon la radio RFJ, une contre-plainte est envisagée. Et dans «Blick», Massimo Beck (47 ans) de Courtelary dit tout le chagrin ressenti après une perquisition opérée à son domicile. «Je ne suis pas motivé par l’appât du gain!»

Massimo Beck doit faire face à une accusation de pillage. Il a engagé un avocat.

Moralité: du bonheur au cauchemar, il n’y a que les cinq doigts d’une main! (Le Matin)