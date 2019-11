A un journaliste de Canal 9 qui lui demandait ce qu'elle avait fait de sa matinée, la nouvelle élue valaisanne au Conseil des Etats a répondu: «Ce matin j’ai fait ce que toute femme au foyer fait quand elle s’embête. J’ai rendu la maison impeccable». Cette réponse de Marianne Maret a causé de l’urticaire chez certaines. «Mais qui fera la ménage quand elle sera à Berne?», a ironisé la présidente du Parti socialiste Barbra Lanthemann.

Premier dans 55 communes

Aussi historique qu'elle soit, l’élection d’une première Valaisanne au Conseil des Etats divise les femmes et les féministes. Cette petite polémique est surtout révélatrice d'une grande frustration, à la suite de l'échec de Mathias Reynard si près du but. Dans le Valais romand, le socialiste est arrivé premier dans 55 communes sur 62, même à Troistorrents, la commune de sa concurrente. À Sion, il a fait un résultat extraordinaire avec 61,4% des suffrages.

Electorat plus souple

Une fois encore, le PDC réussit son «hold-up» grâce à l'électorat conservateur haut-valaisan figé dans ses certitudes. Mais, s'il faut voir le verre à moitié plein, ce résultat montre de profonds bouleversements dans le Valais romand où la candidature du socialiste a surclassé les candidatures de droite. Ici les mentalités ont changé, l'électorat est plus souple et porté à soutenir une personnalité comme Mathias Reynard, dont l'action politique est marquée par l'humanisme, le respect de l'altérité, la lutte contre l'homophobie et la protection du loup...

Une seule voix ?

Quant à Marianne Maret, sa légitimité reste à construire. On verra si elle est capable de voter autrement que Beat Rieder, ou si elle est suivra l'injonction des membres du PDC au Gouvernement valaisan, pour ce Valais «qui parle d’une seule voix». Dans le nouveau couple qui siège aux Etats, ce devrait être la voix de l'homme avocat qui l'emporte sur la voix de la femme au foyer. On verra. En tout cas, cette «seule voix» du canton n’est pas celle du Valais romand exprimée ce dimanche, qui sera défendue à Berne par d'autres voix... d'autres cantons.

Eric Felley