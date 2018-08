La population suisse a plus augmenté que ne le prédisaient les chiffres provisoires pour 2017. Mais avec 0,8% la croissance reste faible. La raison principale à ce frein est le recul de l'immigration.

A la fin de l'année passée, la population suisse comptait 8'484'100 habitants. Soit 64'600 têtes de plus qu'un an auparavant, selon les chiffres définitifs publiés vendredi par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Celui-ci avait annoncé une augmentation de 0,7% en avril. Entre 2007 et 2016, la croissance oscillait toujours entre 1 et 1,4%.

Au niveau suisse, les deux facteurs de la croissance démographique sont le solde migratoire et l'accroissement naturel. Le nombre d'immigrations a diminué de près de 11%, celui des émigrations a augmenté de 3,6%. Au final, le solde migratoire enregistre un recul de 35,3%.

On observe une baisse du solde migratoire depuis 2014. La population étrangère n'a augmenté que de 1,2%. La croissance n'avait plus été aussi lente depuis 2006. Fin 2017, 2'126'400 ressortissants étrangers séjournaient de manière permanente en Suisse. Ils représentent 25,1% de la population helvétique (25% en 2016). Plus de la moitié d'entre eux sont nés en Suisse ou y vivent depuis dix ans ou plus.

Vieillissement de la population

Le nombre de Suisses et de Suissesses a augmenté de 0,6%, comme les trois années précédentes. Seuls les cantons de Neuchâtel et du Tessin ont vu leur population diminuer. Par ailleurs, l'OFS relève le vieillissement constant de la population. Une femme sur cinq et un homme sur six ont plus de 64 ans. Plus d'un quart (28%) de ces seniors sont octogénaires.

Les femmes représentent 83% des centenaires. Dans les cantons de Bâle-Ville, du Tessin, de Schaffhouse, de Bâle-Campagne, de Berne, des Grisons, de Nidwald, de Glaris et de Soleure, la proportion des personnes âgées est déjà plus importante que celle des jeunes. (ats/nxp)