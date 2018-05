Assis dans un wagon vide de 1re classe, le train file à travers une plaine enneigée. Deux destinations à choix, Lucerne ou Arosa. La vision est une pure illusion, et pour cause: cette réalité virtuelle (VR) est à vivre sur son smartphone ou dans des lunettes. Les CFF la testent avec l’application SBB VR Experience, en partenariat avec Suisse Tourisme. Cette appli, en allemand pour l’instant, était en phase de test jusqu’à la fin du mois dernier. Le but: faire découvrir la Suisse en train, à 360° et en VR. La version finale de ce projet devrait être opérationnelle en août.

Mais que diable fait une entreprise de transport dans le domaine de la réalité virtuelle? «La VR est l’une des tendances de l’ère numérique, à laquelle nous participons de manière active», explique Ottavia Masserini, porte-parole des CFF. Et ce n’est pas tout.

Révolution numérique

Les employés vivent déjà une nouvelle réalité. Depuis 2014, téléphones et tablettes font partie de l’équipement, et pas seulement celui des contrôleurs. Et les projets vont plus loin encore: des lunettes de réalité augmentée (AR) pour les ouvriers. «Les mains libres sont un gage de sécurité pour nos employés», précise Ottavia Masserini. Autre projet à l’étude: équiper les trains de marchandises de caméras. Plus besoin d’être deux pour manœuvrer, le conducteur aurait un retour vidéo sur sa tablette ou dans ses lunettes.

Tandis que le transporteur a renoncé à installer le wi-fi dans ses trains pour des raisons financières, quels sont les moyens mis en œuvre dans ce cas-ci? Selon les CFF, difficile d’articuler un prix. «Ce sont des secteurs qui s’entremêlent, des groupes interdisciplinaires», explique Ottavia Masserini.

Alors que CFF Cargo annonçait une grande restructuration en mars dernier – avec des suppressions d’emplois à la clé (près de 800), le numérique portera-t-il l’estocade? «Au contraire, la numérisation permet de faciliter certaines tâches lourdes de métiers physiques, en les rendant plus sûrs et attractifs», rassure la porte-parole des CFF. Mais du côté du syndicat des transports SVT, on ne voit pas que le bon côté. «Nous refusons qu’il y ait des licenciements liés à la digitalisation», prévient René Zürcher, secrétaire syndical SVT. Il insiste sur l’importance de «mesures de perfectionnement aux nouvelles technologies et un droit de participation aux processus de transformation». (Le Matin)