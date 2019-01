La jubilaire devait fêter son anniversaire dans l'après-midi avec ses proches et la direction de l'institution autour d'un gâteau et de café, a indiqué à Keystone-ATS Silvia Mora, de l'administration du home. Cette femme, née le 11 janvier 1908 en Argovie, a passé la plus grande partie de sa vie dans le canton de Zurich.

L'Office fédéral de la statistique (OFS) ne peut pas confirmer si la Zurichoise est bien la femme la plus âgée de Suisse. Les chiffres actuels datent de la fin 2017, a-t-il expliqué. A cette époque, le doyen du pays était un homme de 115 ans, désormais décédé. Deux personnes avaient 109 ans, dont Alice Schaufelberger. (ats/nxp)