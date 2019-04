À l'époque, des spots télévisés français avertissaient les jeunes: «La drogue, c'est de la merde.» Quelques années plus tard, Roro et Fufu, dans leurs sketches sur Couleur 3 rajoutaient: «....surtout quand y en a plus.» Mais aujourd'hui, l'université de Madrid le confirme: c'est vraiment de la m... 75% des échantillons de résine de cannabis qui circulent dans les rues de la capitale espagnole contiendraient en effet des matières fécales, dit 20 minutes.fr. Ben oui, les passeurs avalent les boulettes avant de les récupérer... vous voyez comment. Ceux qui disent que le cannabis est une drogue douce ne doivent pas parler de son goût. Mais comme nouveau message de prévention, cette étude risque de se révéler plus efficace que bien des slogans. Michel Pralong

Surprise électrique

Selon l’Office fédéral de la statistique, les accidents avec des vélos électriques sont toujours plus nombreux. Les vélos électriques aussi, sont toujours plus nombreux. Existerait-il un lien entre ces deux informations? On ne voudrait pas trop s'avancer. Bonne nouvelle, par contre, les accidents en grand-bi sont devenus rarissimes. Renaud Michiels

Encore Bravo!

Gros malaise mercredi soir sur beIN Sports: lors du match de Ligue française entre Strasbourg et Reims, le consultant et ancien joueur de foot Daniel Bravo a lâché, parlant du Cap-Verdien Nuno Da Costa: «Il a de belles stats quand même... Six buts et cinq passes décisives: c'est quand même pas mal pour un noir», avant de vite tenter de se rattraper, disant «pour un joueur qui n'a été titulaire que 17 fois». Lui-même et la chaîne se sont vite excusés, mais ils ont parlé d'un malheureux lapsus. Ah bon, il voulait dire quoi à la place? (MP)

Crime de lèse-pizza

Bruno Saimpaul, des Bouches-du-Rhône, est devenu champion de France de la pizza grâce à une création nommée «Balade en Méditerranée». On y trouve de la brandade de morue, des tomates confites, des chips de pomme de terre et des noisettes. Est-ce délicieux? Ou criminel? On ne sait pas. Mais on salue le courage de M. Saimpaul: prendre le risque de se retrouver avec un contrat de la mafia napolitaine sur la tête pour une seule pizza, fallait oser... (RM)

Quand elle entend multicultures...

Ce jeudi sur Twitter, Marine Le Pen a réagi aux propos de la Garde des Sceaux Nicole Belloubet qui disait: «La France s'est toujours constituée, agrégée, autour d'un multiculturalisme séculaire». Visiblement toute énervée, la patronne du Rassemblement national a tweeté: «Non Mme @NBelloubet, la France N'EST PAS multiculturelle!» (Notez les majuscules). Ah bon, c'est peuplé que par des Bretons, la France? Ce qui est sûr, en parlant culture, c'est que Madame Le Pen en manque cruellement. Ou fait semblant. (MP)

Burp

En Vendée, raconte France Bleu, le fils d'un ostréiculteur a trouvé une monstrueuse huître de 40 cm et 1,3 kilo. Mais la famille ne va pas la manger, lit-on. Pourquoi? Ils n’ont pas trouvé un citron assez gros pour aller avec? (RM)

Il le vaut bien

Le monde de la coiffure pleure Jean-Louis David, décéde en Suisse à 85 ans. Cela mérite bien un hommage. Tiens, on pourrait aussi en rendre unà celui dont la coiffure était aussi célèbre que ses coups de gueule et ses combats: Franz Weber. Lui, son hommage, il Lavaux bien!

(Le Matin)