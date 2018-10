La gauche a perdu dimanche son unique siège au gouvernement du canton de Zoug. La droite a remporté les sept fauteuils du Conseil d'Etat en plaçant trois PDC, deux UDC et deux PLR. Les femmes seront encore représentées par une élue.

Le sortant Martin Pfister (PDC), directeur de la santé, est arrivé en tête avec 21'679 voix, suivi du chef des finances Heinz Tännler (UDC, 19'042 voix) et du ministre de la sécurité, Beat Villiger (PDC). Ce dernier qui a fait les gros titres pour une affaire privée, a obtenu une honorable troisième place avec 18'440 voix.

Le démocrate-chrétien n'a apparemment pas été sanctionné par les électeurs pour son affaire liée à une relation extraconjugale. Il avait été épinglé pour le prêt d'une voiture à son amante alors qu'elle n'avait pas de permis. Le jour même de l'élection, il a révélé dans la presse dominicale qu'il avait eu une fille hors mariage. Il se donne désormais quelques jours de réflexion avant de décider s'il accepte ou non son élection.

Relation extraconjugale

Stephan Schleiss (UDC), à la tête de l'éducation, arrive en quatrième position (18'236 voix). Les trois derniers élus, tous nouveaux, sont Silvia Thalmann-Gut (PDC, 16'405 voix), Andreas Hostettler (PLR, 15'148 voix) et Florian Weber (PLR, 15'087 voix). Ont également obtenu la majorité absolue, mais en surnuméraires, la candidate socialiste Barbara Gysel. Quant aux Alternatifs/Verts, Andreas Hürlimann n'a pas réussi à défendre le siège de Manuela Weichelt (Vert) qui ne se représentait pas. Daniel Stadlin (PVL) n'a pas passé la majorité absolue de 11'407 voix. La participation s'est élevée à 43,7%.

Léger gain de la gauche au parlement

Au parlement, qui compte 80 sièges, le scrutin de dimanche s'est en revanche soldé par un léger glissement à gauche. Les Alternatifs/Verts ont gagné un siège et le PS deux, aux dépens de l'UDC, du PDC et du PLR.

Le groupe parlementaire le plus fort demeure le PDC avec 21 sièges, suivi de l'UDC (18) et du PLR (17). Malgré ses gains, la gauche reste largement décrochée avec 11 sièges pour les Alternatifs/Verts et 9 pour le PS. Le PVL sort inchangé avec quatre sièges.

Le PS n'a pas été chanceux au Conseil municipal de Zoug. Il a là aussi échoué à défendre son siège abandonné par Dolfi Müller qui ne se représentait pas. Quatre des cinq sont tombés dans l'escarcelle des partis bourgeois et le cinquième a été gagné par le parti chrétien-social. (ats/nxp)