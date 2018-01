Les assureurs ont connu un début d’année mouvementé. Des milliers d’appels leur sont parvenus pour signaler des sinistres causés par le passage de la tempête «Eleanor» mercredi. Hier, l’heure était à un premier bilan, tout en sachant que de nombreux autres dommages vont encore être constatés ces prochains jours, notamment par ceux qui rentrent de vacances.

Dans le canton de Berne, le plus touché par la tempête, l’Assurance immobilière Berne a déjà dénombré 5000 cas pour des dégâts estimés entre 6 et 10 millions de francs. À Neuchâtel, l’Assurance cantonale fait état de 200 dommages pour environ un million de francs. À Fribourg, plus de 600 appels sont parvenus à l’ECA pour un montant de 2 à 3 millions. Dans le Jura, l’ECA qui a reçu une centaine de déclarations de sinistres s’attend à en avoir plusieurs centaines encore, pour des dégâts compris entre 700 000 et 1,2 million de francs. L’ECA vaudois ne se risque pas encore à articuler un montant mais avait enregistré 647 appels téléphoniques hier en début d’après-midi.

30 à 50 millions de dégâts

Dans les cantons sans ECA, ce sont les assureurs privés qui reçoivent les annonces de sinistres. AXA en prévoit 600 pour 2 millions de francs. Même montant pour La Mobilière avec 800 annonces. La facture totale devrait donc se situer entre 30 et 50 millions de francs. C’est certes une somme, mais on est loin de l’addition laissée par «Lothar» le 26 décembre 1999: 600 millions aux habitations et 750 millions aux forêts. Et l’orage de grêle du 20 juin 2013 avait causé au seul canton de Vaud pour 110 millions de francs de dégâts.

Ceux qui ont souffert du passage d’«Eleanor» ne seront pas consolés par ces comparaisons. Autant faire au mieux pour se voir rembourser les dégâts. 18 cantons ont un établissement cantonal auprès duquel annoncer son sinistre. Le plus simple est de le faire par Internet via les sites des ECA. Toujours penser à faire des photos des dommages subis. Si ceux-ci peuvent être la cause de nouveaux dégâts (comme un trou dans le toit qui pourrait provoquer une inondation), faire une réparation temporaire. Sinon, laisser en l’état puis faire parvenir un devis des travaux à l’assureur. Une franchise de 200 francs est à la charge de l’assuré.

Dans les autres cantons (dont Genève et le Valais), le propriétaire est libre de s’assurer auprès d’un privé. À noter que les Vaudois sont particulièrement bien couverts. Leur ECA est le seul avec celui de Glaris à assurer également le mobilier et l’unique à proposer facultativement une assurance côté jardin. Car sinon, tout objet à plus d’un mètre de la maison n’est pas assuré. (Le Matin)