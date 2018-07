Il est bel est bien fini le temps où Carlo Pavone devait engager des agents de sécurité pour gérer le flux de clients qui se ruaient dans ses boutiques de location de DVD. Situé au Chemin de Montolivet, à Lausanne, le tout dernier Vidéo Folies de Suisse romande vient de fermer définitivement ses portes, marquant la fin d'une épopée. Au plus grand désarroi de Carlo Pavone (78 ans), fondateur de la chaîne, qui a fait tout ce qui était en son pouvoir pour maintenir en vie son dernier magasin. «Au bout de 35 ans, j’ai compris que les choses étaient amenées à évoluer. J’estime avoir accompli mon devoir auprès de la clientèle. Je ne peux pas travailler indéfiniment», estime le septuagénaire.

Le déménagement dans des locaux moins chers, début 2017, à quelques mètres de l'ancien magasin, n'a pas suffi à sauver les meubles. En fin d’année dernière, Carlo Pavone a dû remettre le bail à un nouveau locataire qui aurait pu, contre toute attente, continuer à faire vivre le vidéo-club. «Il avait l'intention de consacrer une pièce à une laverie et l'autre à la location de DVD dont la gestion aurait été confiée à un ami bénévole. Mais ce dernier vient de trouver un travail donc doit malheureusement quitter le navire. Il est impossible de continuer l'aventure», souligne tristement Carlo Pavone.

«Les clients me réclamaient des films»

Italien originaire de La Spezia, en bord de mer, Carlo Pavone a posé le pied sur sol helvétique à 21 ans en février 1960, sous une neige abondante. «Je n'avais jamais vu la neige et j'ai pris peur quand j'ai vu ces monticules de poudre blanche entassée sur les trottoirs». Entrepreneur dans l'âme, Carlo Pavone n'a pas mis long à tirer son épingle du jeu. D'abord employé par son cousin comme technicien en radio-TV, il a ouvert son propre magasin Radio TV en 1972, à Lausanne, à la rue de l’Etraz. «Je vendais des télévisions couleurs et des lecteurs DVD», détaille l'entrepreneur qui se targue d'avoir introduit le premier téléviseur couleur de la marque belge Barco, ainsi que le premier produit de Bang & Olufsen. «Les clients me réclamaient des films. Ils avaient une TV, un lecteur, mais pas de DVD. C'est donc cela qui m'a poussé à installer, dans le magasin, un rayon avec les premiers films destinés à la location». Quand le commerce d'en face s'est libéré, Carlo Pavone s'y est installé pour y fonder le premier Vidéo Folies, il y a près de 35 ans.

Le succès a été fulgurant si bien que 26 autres succursales ont fleuri partout en Romandie entre le milieu des années 1980 et 2010. «C’est allé tellement vite. On sentait que les gens avaient besoin de louer un film avant de rentrer chez eux le soir. A dix heures, il n’y avait plus rien à la télé, car il n'y avait que deux chaînes. Les gens qui sortaient du cinéma à minuit venaient même chez nous pour louer un film. On fermait le magasin à deux heures du matin». Carlo Pavone avait tellement de clients qu'il a dû engager deux Securitas pour faire le service des voitures.

«On a senti une casse nette»

Plus tard, avec l'arrivée de la vidéo à la demande, du streaming et du téléchargement dans le milieu des années 2000, les vidéo-clubs ont vu leur chiffre d'affaires chuter et la baisse de la fréquentation de la clientèle. Carlo Pavone, lui, a commencé à sentir un fléchissement il y a douze ans. «On a senti la chute arriver. La vraie fin a commencé dès que les opérateurs comme Swisscom ont mis en place le câble avec l'apport de nouvelles chaînes. Au bout de deux ans on a senti une casse nette, puis on a entendu parler de piratage. Mais ce n’est pas le piratage qui a déstabilisé les vidéo-clubs, ce sont les opérateurs. Sans eux, les vidéos-club seraient encore en vie», estime Carlo Pavone.

Chaque année, Video Folies perdait des clients. Mais une clientèle est restée fidèle et très attachée au club. «La boutique Vidéos Folies attirait surtout une clientèle d’un certain âge qui venait me demander des nouveautés. Au final, je les retrouvais le nez plongé dans le rayon des films classiques, pour y dégoter le film qu’ils ont loupé dans leur jeunesse. La clientèle était tellement fidélisée qu’elle venait pour discuter. Certains sont devenus des amis», souffle-t-il, ému.

Autant dire que la fermeture du vidéo-club laissera un grand vide dans le cœur de certains Lausannois. Aussi, plus de 10 000 films gisent encore sur les étalages et dans l'arrière boutique du local. Tout est mis en vente à moins de 5 francs, les lundis, mercredis, vendredis, de 17h à 20h et les samedis et dimanches, de 16h à 20h. (Le Matin)