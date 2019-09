C'est un symbole riche de sens contraires. Pour les uns, la feuille de chanvre représente la liberté, pour les autres l'asservissement à la drogue... On s'attend à la trouver sur le t-shirt d'un élu de gauche dans un festival, plutôt que sur l'affiche du Parti bourgeois démocratique bernois. En période électorale, ce pourrait être un terrain miné, mais le conseiller national Heinz Siegenthaler (PBD/BE) assume pleinement sa campagne: «C'est une plante qui a beaucoup de fonctions. Elle permet de faire des tissus, elle est comestible sous forme d'huile pour la salade, elle a des vertus médicales et, enfin, elle a des effets récréatifs, comme le vin.»

Dans son champ de Rüti, l'agriculteur bernois est dépassé par la hauteur de ces plants de chanvre. photo telebärn

100 litres d'huile

Pour l'instant, l'agriculteur de 64 ans, qui vit à Rüti près de Büren, a planté une vingtaine d'ares de chanvre, dont il a transformé la récolte en huile: «L'année dernière j'ai pu faire une centaine de litres et cette année j'espère en faire autant. Si cela marche, l'année prochaine je vais passer à un hectare de culture de chanvre.» Et il espère aussi qu'à la longue, la Suisse suive l'exemple de certains Etats américains, qui ont régularisé le commerce du chanvre récréatif avec le THC.

200 000 consommateurs

Au Conseil national, il est le premier élu bourgeois à avoir déposé une motion pour décriminaliser le cannabis: «Le Conseil fédéral, demande-t-il, est chargé de présenter une nouvelle base légale pour la culture, le commerce et la consommation de cannabis contenant du THC, en se fondant sur les dispositions légales qui régissent l'alcool fort.» L'homme fait le même constat que beaucoup d'observateurs dans ce pays: «Plus de 200 000 personnes consomment régulièrement des produits du cannabis. La législation actuelle encourage indirectement le trafic de drogues et monopolise inutilement des moyens financiers et humains au sein des autorités de poursuite pénale sans effet concret.»

L'opposition du Conseil fédéral

Pour l'instant, le National ne s'est pas prononcé, mais le Conseil fédéral a donné son avis mitigé. S'il reconnaît l'échec, partiel, de la politique actuelle, il n'est pas prêt à lâcher l'interdiction: «Opter pour des dispositions similaires à celles régissant les boissons spiritueuses reviendrait à légaliser le cannabis. Cette décision constituerait un revirement radical dans la politique des drogues, également susceptible d'affecter certains accords internationaux. Ses effets sur la santé publique sont, pour l'heure, difficiles à estimer.»