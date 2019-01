Même après un mois de service régulier, les CFF et les usagers ferroviaires sont toujours très mécontents du nouveau train à deux étages «FV-Dosto» de Bombardier. «Sa fiabilité est insatisfaisante», écrivent jeudi dans un communiqué les CFF.

Au cours du premier mois d'exploitation, les lacunes persistantes ont entraîné à maintes reprises des annulations et des retards de trains. Les CFF en profitent pour présenter leurs excuses à leur clientèle. Depuis le changement d'horaire des CFF en décembre, les trains ne circulent plus que sur la ligne Interregio Bâle-Zurich-Saint-Gall-Coire. Pour l'instant, les CFF n'exploiteront pas de trains sur la ligne Genève-Aéroport-Saint-Gall-Genève.

L'opérateur ferroviaire n'a pas l'intention d'étendre la zone d'exploitation des trains jusqu'à ce que les douze véhicules existants aient démontré durant plusieurs semaines leur fiabilité, selon le communiqué.

Remédier aux lacunes

Les CFF attendent du constructeur et fournisseur Bombardier qu'il remédie «le plus vite possible» aux lacunes actuelles. Celles-ci concernent en particulier des dysfonctionnements des portes et de la technique de commande et de traction. Par ailleurs, Bombardier «doit prendre des mesures supplémentaires pour améliorer la fiabilité et le confort de circulation dans les vitesses réduites».

Des mesures ont déjà été mises en oeuvre comme la présence à bord d'un technicien, l'accompagnement par des pilotes chevronnés sur ce type de véhicule, l'amélioration de logiciels de gestion des portes et une première révision préventive des portes par Bombardier, selon les CFF. (ats/nxp)