Le Conseil fédéral veut supprimer l'an prochain le corps d'élite des gardes-frontières pour le ski-alpinisme. Pour des parlementaires de droite comme de gauche, cette décision est dommageable à la Patrouille des glaciers. Le gouvernement reste inflexible.

Dans une motion, le conseiller national Benjamin Roduit (PDC/VS) demande de renoncer à la suppression de ces cinq postes. Dans tous les cas, cette décision doit être reportée jusqu'à ce que les démarches pour la reconnaissance du ski alpinisme comme discipline olympique aient abouti. Le Valaisan a le soutien d'élus UDC, PS, PLR et PVL.

Ne plus former des sportifs d'élite, ne serait-ce que quelques années, revient à sacrifier le ski-alpinisme, selon le motionnaire. Et de douter que les corps d'élite militaires professionnels étrangers veuillent participer à la Patrouille des Glaciers s'ils sont confrontés exclusivement à des patrouilles civiles.

Frontières extérieures

L'organisation même de cette manifestation par l'armée sera remise en question à partir de 2020, parie Benjamin Roduit. Une éventuelle reconnaissance du ski-alpinisme comme discipline olympique n'aurait pas d'incidence sur la décision prise, affirme le Conseil fédéral dans sa réponse publiée jeudi.

Conscient de l'importance de la Patrouille des Glaciers pour le Valais, le gouvernement entend toutefois fixer d'autres priorités, à savoir la maîtrise des frontières extérieures. Le Valais est particulièrement touché par la migration illégale et la criminalité transfrontalière, note-t-il.

«Les exigences politiques et économiques accrues nécessitent que le Corps des gardes-frontière se concentre sur sa mission de base». Selon le Conseil fédéral, un «compromis acceptable» a été trouvé en concentrant le soutien sur le biathlon et le ski de fond. (ats/nxp)