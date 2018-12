Au même moment à Bâle, Fribourg et Lucerne, des centaines de personnes participaient à des cérémonies similaires. A Zurich, une sculpture haute de huit mètres représentant le mouvement de la Lumière de la Paix en Suisse a été allumée. La flamme de Bethléem a ensuite passé de main en main à l'aide de bougies.

Elle sera amenée ces prochains jours par des porteurs dans près de 220 lieux du pays, un record, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué. Ainsi, chaque année une petite flamme de Bethléem devient un océan de lumière constitué de plusieurs dizaines de milliers de flammes de la paix, écrit l'association Lumière de la Paix Suisse.

De Bethléem à Linz

Initié en Autriche en 1986, ce rite non confessionnel entend inciter les gens à apporter leur contribution au dialogue et à la paix, ainsi qu'à offrir de la joie et de la chaleur humaine. Depuis 1993, il se tient également en Suisse et dans plus de 30 autres pays.

C'est à l'initiative de la radio-télévision autrichienne ORF que chaque année, peu de temps avant Noël, un enfant allume une lumière dans la grotte de la Nativité à Bethléem. Cette lumière est ensuite acheminée par avion, dans une lanterne spéciale, jusqu'à la ville autrichienne de Linz. A partir de là, la Lumière de la Paix est transmise aux autres pays d'Europe et d'outre-mer. (ats/nxp)