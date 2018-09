Quatre personnes sur cinq en Suisse ont les mêmes orientations religieuses que leurs parents, révèle une étude de l'Office fédéral de la statistique (OFS) publiée mercredi. Et une sur cinq change de foi au cours de sa vie.

La famille est le terreau privilégié de la perpétuation des croyances, selon l'étude 2014 sur la transmission des religions. Les catholiques (85%) et les musulmans (84%) sont les plus fidèles à la confession des parents, devant les protestants (74%). En revanche, les personnes ayant adopté une autre religion que celle de leurs géniteurs sont plus pratiquantes que celles ayant conservé la même.

Dix-huit pourcents de la population ont changé de croyance depuis l'enfance. Ces personnes sont pour la plupart âgées de 40 à 54 ans.

Les jeunes divergent

Les jeunes sont ceux dont l'inclination religieuse diverge le plus par rapport à leurs parents. Mais cela tient en partie au fait que les parents de jeunes gens sont plus souvent en couple confessionnellement mixte.

Huit personnes sur dix (80%) ayant quitté l'Eglise catholique ou protestante l'ont fait de manière officielle. Un quart (24%) d'entre elles ont déclaré avoir quitté officiellement leur Eglise, car elles se sentaient en désaccord avec ses positions. Quatorze pourcents l'ont fait, parce qu'elles n'ont jamais eu la foi, 11% parce qu'elles l'ont perdue et 8,8% pour éviter de payer les impôts ecclésiastiques.

La non-appartenance progresse

Partout, l'absence d'appartenance à une communauté religieuse gagne du terrain et ce renoncement se transmet à la génération suivante, note l'OFS. La proportion de personnes se déclarant sans religion atteint 22%, rappelle l'étude. Le catholicisme est toujours la religion la plus populaire (38%), devant le protestantisme (26%). Il y a 5% de musulmans en Suisse.

Le rapport se base sur les données de l'Enquête sur la langue, la religion et la culture (ELRC), réalisée en 2014. Cette étude a été menée par sondage auprès de la population résidante permanente âgée de 15 ans ou plus et vivant en ménage privé. (ats/nxp)