"Nous sommes bouleversés que tant de gens soient venu dire au revoir à la Muba", déclare dans un communiqué Sabrina Oberländer, responsable de la communication de l'événement. Elle s'est dit agréablement surprise par le succès de cette édition 2019. Cet acte final aura été l'occasion pour la mère de toutes les foires en Suisse d'entrer dans l'histoire. Le livre d'or de la MUBA a été remis officiellement au Musée historique de Bâle lors de la cérémonie de clôture.

Plus de 600 exposants étaient présents pour cette dernière édition lancée le 8 février et dont l'entrée était gratuite. Le Japon en était l'hôte d'honneur, de même qu'Appenzell.

Fréquentation en chute

L'avènement des ventes en ligne et les bouleversements survenus ces dernières années sur le marché des foires ont sonné le glas de la plus vieille foire commerciale de Suisse. Organisatrice de la Muba, l'entreprise MCH Group en difficulté a décidé l'été dernier que l'édition 2019 serait la dernière.

Le public désertait toujours plus ses stands. L'an dernier, la manifestation n'avait attiré plus que 124'000 visiteurs. Au sommet de sa gloire, la Muba avait accueilli plus d'un million de curieux.

La première foire aux échantillons de Bâle a ouvert ses portes au printemps 1917. Elle devait mettre en vitrine "la volonté de survie de la Suisse et renforcer l'attrait de ses produits" durant la Première Guerre mondiale. Au total, 5000 visiteurs s'y étaient rendus par jour. (ats/nxp)