Le trafic régional doit être davantage protégé contre les entreprises de bus longue distance. Le service public doit également être garanti. La commission des transports du Conseil des Etats a adopté le projet pour l'organisation de l'infrastructure ferroviaire.

Elle suit, dans les grandes lignes, le projet du Conseil fédéral. La nouvelle organisation doit cependant réduire le potentiel de discriminations du système actuel, indiquent mardi les services du Parlement. Par 10 voix contre 1, la commission a approuvé une disposition légale visant à protéger le trafic régional.

La nouvelle organisation de l'infrastructure ferroviaire donne de nouveaux droits aux voyageurs. En cas de retard de train important, les passagers auront à l'avenir la possibilité d'exiger une indemnisation. Mais ces dispositions doivent figurer dans l'ordonnance. La commission a adopté, par 10 voix contre 1, une proposition en ce sens.

Horaire

Par ailleurs, l'établissement de l'horaire doit rester de la compétence des CFF. Il ne doit pas être séparé de la conduite de l'exploitation, a estimé la commission. Elle a décidé, par 8 voix contre 4 et 1 abstention, de suivre le Conseil fédéral sur ce point.

Par 5 voix contre 5 et deux abstentions, avec la voix prépondérante du président Claude Janiak (PS/BL), elle souhaite que le principe de transparence continue à s'appliquer aux transports publics. Le projet devrait être examiné par le Conseil des Etats lors de la session d'été.

Terminaux de bus

La commission ne veut par ailleurs pas charger le gouvernement d'élaborer un plan national de terminaux de bus multimodaux. Elle a rejeté, par 10 voix contre 0 et 2 abstentions, une motion déposée par son homologue du National.

Son but est de créer des infrastructures qui permettent de passer immédiatement d'un moyen de transport public à un moyen semi-public ou privé, et inversement. La Confédération assumerait une fonction de coordination avec les cantons, les villes et les communes. Le Conseil fédéral soutient la motion.

Pour la commission, les solutions doivent être trouvées au niveau des cantons et des communes.

