La fusion prévue des groupes de presse NZZ et AZ Medien donnera naissance à CH Media. Le nom de la nouvelle structure met l'accent sur les activités médias et sur la Suisse, ont indiqué vendredi les deux entreprises.

CH Media sera présent dans 25 emplacements dans les régions à travers plus de 80 titres. Cette répartition permettra d'atteindre un habitant sur deux dans l'Est, le Nord-ouest et la Suisse centrale.

La fusion et le lancement opérationnel doivent encore être validés par la Commission de la concurrence (Comco). (ats/nxp)