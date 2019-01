La plainte est dirigée contre inconnus, a indiqué la Commission parlementaire d'enquête (CPI) dans un bref communiqué diffusé à l'issue d'une réunion mardi. L'affaire porte sur le dossier Argo 1, du nom d'une entreprise de sécurité ayant reçu un mandat direct controversé de plus de 3 millions de francs.

Selon la procédure prévue, des parties du rapport avaient été envoyées aux personnes concernées afin qu'elles puissent prendre position d'ici à jeudi. Le rapport, très attendu, aurait ensuite dû être transmis au gouvernement et au parlement tessinois d'ici à vendredi.

«Personnellement, cela m'a beaucoup irrité non parce que le rapport est délicat, mais parce que nous attendons encore les observations des personnes mises en cause par le rapport, à savoir des fonctionnaires et d'autres personnes», a déclaré au micro de RadioTicino le coordinateur de la CPI Michele Foletti, de la Lega dei Ticinesi. Il a affirmé ne pas savoir qui est à l'origine des fuites. (ats/nxp)