Pour Richard Golay , responsable de l’antenne romande d’Energie-bois Suisse, la dernière fois que les pives ont été ramassées de manière conséquente en Suisse, c’était lors de la Seconde Guerre mondiale: «On les utilisait comme combustible à défaut d’être approvisionné en charbon. On allait jusqu’à envoyer les enfants dans les bois pour la récolte». Aujourd'hui, selon l’Inventaire forestier national, les forêts couvrent 12'800 km2, soit 31% de la surface du pays. Il y a donc énormément de belles pives à disposition librement. Les épicéas représentent en effet 44 % du volume total des arbres. Les sapins forment 15% du parc forestier, tandis que les mélèzes et les pins en constituent respectivement 6% et 3%.

40 pommes de pin dans un filet: 4.95 fr. Une quinzaine de cônes agrémentés de quelques faux glands en plastique: un «superprix» de 3.95 fr. selon Coop. Le tout estampillé «Made in China». En faisant ses courses samedi 26 octobre au supermarché veveysan, une consommatrice tombe des nues face au rayon des décorations automnales: «Ce qui m'a marquée avant de voir la provenance, c'est surtout qu'on puisse vendre des pives. Alors importées de Chine, c'est le sommet.» Elle poste une photo sur les réseaux sociaux. L’image, relayée par des politiciens, est partagée des centaines de fois.

«Incohérent et hypocrite»

Aurelian Mascitti, député Vert au parlement valaisan s’offusque des ventes de la société coopérative: «C’est totalement aberrant. Sortir un tel produit après des élections où les gens se réveillent enfin, ça me sidère. C’est incohérent et hypocrite par rapport aux jolies pubs de paysans bios. On nous prend, nous consommateurs, pour des pives».

«Une décoration appréciée»

Interrogée, Coop déclare répondre à une demande: «Les pommes de pin sont une décoration appréciée en automne» précise Marilena Baiatu, porte-parole. À notre question du bilan écologique de l’opération, pas de réponse claire. Idem lorsque l’on demande si cette vente ne va pas à l’encontre des grands principes affichés par l'entreprise qui dit «agir durablement en faveur de la nature, diminuer sa consommation d'énergie et protéger le climat en réduisant systématiquement ses émissions de CO2». La communicante précise simplement que sa société fait attention à un transport le plus écologique possible: «Les produits sont acheminés par bateau jusqu’à Bâle.»

«Un transport qui ne fait aucun sens»

Un argumentaire qui ne convainc pas Isabelle Pasquier, coordinatrice romande de l’Initiative des Alpes. Son association de conservation de la nature lutte contre les effets néfastes du trafic. «La coopérative communique tellement sur le développement durable. Comment ose-t-elle ensuite proposer un produit typiquement suisse importé de l’autre bout du monde? Ce transport maritime si peu cher et polluant ne fait aucun sens. Je regrette aussi que l’on crée un marché avec un bien à disposition de tous naturellement. Même en ville, il y a des parcs où l’on peut ramasser des pives!»

La faute du consommateur?

La faute est-elle partagée par le consommateur? «Quand on fait ses commissions, il est difficile de prêter attention à tous les étiquetages. L’acheteur ne peut légitimement imaginer que ce produit a traversé les mers sur plus de 20’000 kilomètres. Le consommateur se fait abuser par la pub. Il y a une grande responsabilité de Coop.» Isabelle Pasquier se dit toutefois heureuse de constater une prise de conscience de la population et la pression mise par les réseaux sociaux sur la grande distribution.

Un prix pour la pive chinoise?

L’Initiative des Alpes attribue la « Pierre du diable » depuis 2002. Il s’agit d’un prix dédié aux transports les plus absurdes, afin «de promouvoir la réflexion des entreprises sur leur comportement et de les amener à chercher des solutions visant à réduire le nombre des transports». Isabelle Pasquier indique que la pomme de pin chinoise est un candidat sérieux à la triste récompense.

De la concurrence pour Coop

Coop ne part toutefois pas gagnant d’avance puisque l’on retrouve également dans l’assortiment de Migros des pives en provenance de l’Empire du Milieu. Du côté d’Ikea, les cônes, teintés de nitrocellulose, ont la même origine, mais sont en plastique. Un point bonus?



Sébastien Anex