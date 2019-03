La ville de Bienne (BE) se teinte de violet ce dimanche. Quelque 350 femmes sont dans la cité du Seeland pour pour préparer la grève féministe et des femmes du 14 juin. Une action collective, avec banderoles et pancartes, est prévue dans l'après-midi.

Avant d'arriver à Bienne, les Romandes se sont déjà fait entendre dans le train par des chants et en distribuant des tracts. Arrivées à Bienne, elles ont marché en cortège avec pancartes en criant «Grève et mobilisation, c'est ça la solution» jusqu'à la Maison du Peuple.

Sur place, les Romandes ont rejoint les femmes des autres collectifs de Suisse dans une Maison du Peuple où séchaient des vêtements violets sur des cordes à linge pour symboliser le travail invisible des femmes. «On confie aux femmes le travail domestique, éducatif et de soins à la maison sans lequel la société et l'économie ne fonctionneraient pas», ont-elles rappelé.

Les femmes veulent également que des salaires égaux soient versés pour un travail de valeur égale. Et une valorisation des métiers «féminins» et leur «juste rémunération».

Garderie tenue par les hommes

Ces assises se tiennent en non-mixité choisie. Les hommes, qui voulaient soutenir le mouvement, se sont proposés pour tenir une garderie dans un bâtiment à proximité du lieu des assises.

Le 22 septembre 2018, les femmes avaient déjà fait entendre leur voix. Quelque 20'000 personnes avaient manifesté à Berne en faveur de l'égalité salariale entre hommes et femmes et contre la discrimination. A cette occasion, les manifestantes ont relancé l'idée d'une grève des femmes, comme celle de 1991. (ats/nxp)