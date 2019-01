La grippe est largement répandue en Suisse, et les cas augmentent. C'est la classe d'âge des 0 à 4 ans qui est la plus touchée.

Au cours de la 4e semaine de janvier, 148 médecins du système de surveillance Sentinella ont rapporté 27 cas d'affections grippales pour 1000 consultations, annonce l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) mercredi sur son site.

Extrapolé à l'ensemble de la population, ce taux correspond à une incidence de 214 consultations dues à une affection grippale pour 100'000 habitants. Le seuil épidémique saisonnier de 68 cas d'affections grippales pour 100'000 habitants a été dépassé à la mi-janvier.

Pendant cette période, la classe d'âge des 0 à 4 ans est la plus touchée. La propagation de la grippe est largement répandue dans toutes les régions. Et l'incidence est à la hausse dans toutes les régions et toutes les classes d'âge.

Dans la région GE/NE/VD/VS, on a recensé 223 cas pour 100'000 habitants. Pour cette même période, l'incidence est de 143 cas sur 100'000 habitants dans la région BE/FR/JU. Quant à la région GR/TI, elle comptait 480 cas pour 100'000 habitants. (ats/nxp)