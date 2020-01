Ce vendredi matin, l'un après l'autre, des cantons ont signalé des pannes de téléphone, affectant même les numéros d'urgence (police, pompiers, ambulances). «Les appels entrants et sortants du réseau fixe pour les clients privés et professionnels de Swisscom n'étaient possibles que dans des cas individuels dans toute la Suisse de 10h à 11h22 environ, communique l'opérateur. Depuis, la téléphonie est à nouveau entièrement rétablie».

«Mobiles pas touchés»

«Selon l'état actuel des informations en notre possession, un élément du réseau en était la cause, poursuit Swisscom. Le dysfonctionnement a été résolu en redémarrant un composant du réseau. Le réseau mobile n'a jamais été limité. Les appels d'urgence depuis le réseau mobile étaient possibles à tout moment. Les systèmes sont toujours sous observation étroite.»

Certains cantons, comme le Jura, avaient mis à disposition d'autres numéros à appeler en cas d'urgence. En Suisse romande, la panne a touché les cantons du Valais, de Fribourg, du Jura et de Berne et de Vaud. On peut toujours s'informer de l'état du réseau chez soi en consultant la page du site de Swisscom.

Michel Pralong