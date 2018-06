La grotte de Cotencher, située sur la commune de Rochefort (NE), s'ouvre au public. Le site a fait l'objet d'aménagements pérennes garantissant la conservation de son contenu archéologique, tout en favorisant l'accueil de visiteurs.

L'inauguration s'est déroulée mardi, en présence notamment du conseiller d'Etat Alain Ribaux, en charge du Département de la justice, de la sécurité et de la culture. Ce dernier a salué ce projet de valorisation «du riche patrimoine neuchâtelois», fruit de la collaboration et des synergies entre différents services.

Riche en outils de pierre préhistoriques

Ce site majeur de la préhistoire suisse, fréquenté par l'homme de Néandertal, était fermé aux visites depuis 2013. Inscrite à l'inventaire des biens culturels d'importance nationale, la grotte de Cotencher permet de retracer une histoire vieille de plus de 70'000 ans dans cette partie de l'Arc jurassien.

Celle-ci doit notamment sa renommée à son exceptionnelle richesse en outils de pierre préhistoriques, ainsi qu'à la découverte d'un fragment de mâchoire appartenant à une femme de Néandertal, le plus ancien vestige humain de Suisse. Le plus vieux site archéologique du canton de Neuchâtel abrite également une faune souterraine composée d'invertébrés et de sept espèces de chauves-souris.

Les fouilles, menées dès 1867, ont mis au jour de nombreux ossements, principalement rapportables à l'ours des cavernes, mais aussi à d'autres espèces éteintes comme le rhinocéros laineux, ou le lion des cavernes. D'autres espèces identifiées ont depuis longtemps déserté la région (renne, renard polaire), ou y vivent encore (bouquetins, chamois).

Accès et préservation

En 2013, un bilan sanitaire alarmant constate la dégradation des structures, rendant impossible d'assurer la sécurité des visiteurs, ainsi que la préservation de la substance archéologique. Le projet remonte donc véritablement à ce moment-là, a rappelé l'archéologue cantonale Sonia Wüthrich.

Désormais, des escaliers et une passerelle métalliques permettent au public de cheminer dans l'espace souterrain en toute sécurité, tout en garantissant la conservation du contenu archéologique et naturel de la cavité. Des panneaux fixes alliant textes et illustrations fournissent en outre des renseignements sur le site.

Les visites, qui s'adressent aux écoles, mais aussi aux groupes, seront toujours accompagnées d'un guide, a précisé Frédéric Cuche, président de l'Association de la Maison de la Nature neuchâteloise. La grotte est ouverte de juin à septembre inclus, afin d'adapter la fréquentation humaine à la présence des chauves-souris.

Mise en réseau

Dans les prochains mois, la grotte de Cotencher sera mise en réseau avec d'autres sites des gorges de l'Areuse: l'abri de la Baume du Four, le Musée de l'Areuse à Boudry, ainsi que La Morille et La Noctule à Champ-du-Moulin, par l'intermédiaire de différents médias. Par ailleurs, de nouvelles fouilles investiront le fond de la cavité en août et septembre prochain, ce qui permettra au public de découvrir l'archéologie en action.

Les travaux d'aménagement ont eu lieu par l'intermédiaire du «Projet Cotencher», dirigé par l'Office du patrimoine et de l'archéologie de Neuchâtel, en partenariat avec l'Association de la Maison de la Nature neuchâteloise. Il a pour but la sensibilisation et l'éducation au patrimoine naturel et archéologique cantonal. (ats/nxp)