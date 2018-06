Gros cafouillage de la part de la justice allemande. Mardi matin, le Ministère public de Stuttgart (All) a confirmé à «Blick» que Christian R., flashé à plus de 200 km/h dans le tunnel du Gothard en 2014, avait commencé à purger sa peine dans une prison de son pays. «Rira bien qui rira en dernier», s'était réjoui peu après le conseiller d'Etat tessinois Norman Gobbi (Lega) sur Facebook.

Or mardi en fin d'après-midi, la justice allemande a une nouvelle fois contacté le quotidien alémanique pour lui dire: «Nous venons d'apprendre que le condamné n'a pas commencé à purger sa peine.» La raison: le quadragénaire affirme être trop malade pour aller en prison. Le porte-parole du Ministère public de Stuttgart précise que les autorités devront clarifier cette question avant de décider s'il peut être incarcéré ou non.

Christian R. avait défrayé la chronique pour avoir roulé en 2014 à plus de 200 km/h dans le tunnel de l'A2, où il avait procédé à dix dépassements. Le quadragénaire n'avait volontairement pas assisté à son procès en Suisse pour ne pas devoir purger sa peine de 12 mois ferme. L'Allemagne, à l'instar de la Suisse et de nombreux autres Etats, se réserve en effet le droit de ne pas extrader ses propres ressortissants.

«J'avais faim»

Fin mars de cette année, la justice allemande avait décidé de ne pas reconnaître la peine de 12 mois ferme, prononcée en février 2017 à Lugano (TI). Or le Ministère public de Stuttgart avait fait recours... avec succès puisque la justice est récemment revenue sur sa décision initiale.

Contacté peu après avoir été condamné en Suisse, Christian R. s'était ouvertement moqué du jugement. «Le verdict ne m'intéresse pas. J'ai déjà tout vu en Suisse. Je ne dois donc plus m'y rendre.» A la question de savoir pourquoi il avait roulé si vite dans le Gothard, il avait répondu: «J'avais faim et ça m'a procuré du plaisir.»

(Le Matin)