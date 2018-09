Le trafic ferroviaire a été fortement perturbé entre Olten (SO) et Aarau mardi de 10h30 à 14h30 en raison d'un accident de personne à Däniken-Schönenwerd (SO). De nombreux trains ont été supprimés ou déviés par Bâle et par Lucerne, notamment les trains grandes lignes entre Berne et Zurich.

Cinq trains bloqués entre Aarau et Olten après l'accident ont rebroussé chemin et ont été déviés, a indiqué à Keystone-ATS le service de presse des CFF. Le trafic a d'abord été totalement interrompu entre Aarau et Olten. Peu avant midi, une voie a été rouverte, permettant ainsi un trafic restreint. (ats/nxp)