Le trafic ferroviaire est interrompu entre Olten (SO) et Aarau depuis 10h30 mardi. Les trains sont déviés. La durée de la perturbation, qui a pour origine un accident de personne, n'est pas connue.

Les trains grandes lignes entre Berne et Zurich sont déviés par Bâle et par Lucerne. Plusieurs trains sont supprimés. Cinq trains bloqués entre Aarau et Olten ont rebroussé chemin et ont été déviés, a indiqué à Keystone-ATS Christian Ginsig, porte-parole des CFF. (ats/nxp)