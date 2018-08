La ligne ferroviaire Zurich-Lucerne reste paralysée mardi dans les deux sens, suite au déraillement d'un train de chantier dimanche après-midi. Les travaux de remise en état durent plus longtemps que prévu. Le trafic devrait reprendre en cours de journée.

Le tronçon situé entre Lucerne et Ebikon (LU), sur lequel l'incident est survenu, devrait rester fermé durant plusieurs heures encore, indique en matinée un porte-parole des CFF à Keystone-ATS. Les trains des grandes lignes entre Zurich et Lucerne sont soit supprimés, soit déviés par Olten (SO). Les voyageurs concernés doivent donc prendre en compte une durée de trajet plus longue.

Les rames RER ne circulent pas non plus entre Lucerne et Ebikon. Un service de bus est en place.

Dimanche après-midi, un train de chantier a déraillé lors de travaux de renouvellement des voies. Ce chantier a commencé le 1er juillet et doit se poursuivre jusqu'au 17 octobre. Il est mené de nuit et parfois de jour le week-end. Tel était le cas depuis samedi soir. Le trafic ferroviaire aurait dû reprendre lundi matin. C'était sans compter ce déraillement. (ats/nxp)