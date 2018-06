Un peu partout sur la planète, dans presque tous les parlements démocratiques, le conflit israélo-palestinien est un héritage qui divise la salle en deux. La Suisse vit ce conflit par procuration depuis des décennies. Elle défend une position de neutralité, mais dans la réalité des belligérants, cette neutralité est impossible, inconcevable. Qui n’est pas avec nous est contre nous. C’est vrai et un peu cynique. Quand la Suisse fait du commerce de drones avec Israël, une partie de la salle s’insurge que l’on marchande avec les assassins. Quand la Suisse soutient des programmes d’aide aux Palestiniens, l’autre partie s’étrangle que l’on aide des terroristes. La vraie neutralité serait de ne plus s’en mêler et de dire, comme à deux enfants qui se disputent, quand vous vous serez calmés, vous pourrez revenir au salon. Ce n’est pas l’idée d’Ignazio Cassis. Bien qu’il s’en défende, il fait depuis quelques semaines les yeux doux d’un seul côté. Les clins d’œil du Tessinois signifient aux autorités israéliennes que la Suisse a changé sa politique. Israéliens et Suisses, nous sommes «like-minded», comme il leur a dit à Lugano. Du même esprit. Cependant, lorsqu’il suggère de transformer des centaines de milliers de réfugiés en personnes intégrées dans les pays environnants, on s’étonne que personne n’y ait songé avant. Une fois encore, le Conseil fédéral avec Ignazio Cassis n’est plus le même qu’avec Didier Burkhalter. Celui-ci posait la Suisse en arbitre, son successeur semble préférer la solution du business is business. Il change le paradigme: qui est avec nous est avec nous. Quant aux autres… Eric Felley

En mettant en cause l’Office de secours des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), Ignazio Cassis a ouvert une énième polémique à Berne autour du conflit au Proche-Orient. Hier, le PS et Les Verts ont posé une douzaine d’interventions. Pour Carlo Sommaruga (PS/GE), le message du Tessinois s’inscrit en rupture: «Nous avons besoin d’une clarification de la ligne du Conseil fédéral.» Durant le mandat de Didier Burkhalter, et avant celui de Micheline Calmy-Rey, la Suisse s’est efforcée de conserver sa neutralité, tout en militant pour une solution de paix négociée à deux États. Elle ne reconnaît pas les territoires annexés depuis 1967 et s’interdit d’en acheter les produits. Elle suit les résolutions de l’ONU et soutient l’UNRWA (23 millions par an), qui est dirigé par un Suisse depuis 2013, Pierre Krähenbühl, au poste de commissaire général.

Neutralité variable…

Mais à chaque crise, le conflit s’exporte aux Chambres fédérales. Au début 2009, après des heurts sanglants à Gaza, Les Verts reprochaient à Ueli Maurer de se rendre en Israël. L’année suivante, Josef Zisyadis (PO/VD) dénonçait «l’acte de piraterie» des Israéliens contre une flottille humanitaire au large de Gaza. La Suisse de Micheline Calmy-Rey avait sèchement réagi en plénum de l’ONU à New York. À l’époque, Sylvia Flückiger-Bäni (UDC/AG) s’était insurgée: «Comment le Conseil fédéral justifie-t-il l’abandon du principe de stricte neutralité de la Suisse dans le conflit palestinien?» Après les événements de l’été 2014 – l’opération musclée «Bordure protectrice» en réponse aux tirs de roquettes depuis Gaza –, Manuel Tornare avait lancé la polémique sur les collaborations entre l’armée suisse et l’armée israélienne. Le commerce de drones avec Israël a aussi été contesté. À chaque crise, une ligne de front traverse le Parlement. La traçabilité des produits des territoires occupés et la coopération militaire sont mises en cause. En attaquant le rôle de l’UNRWA, Ignazio Cassis ajoute un nouvel épisode. Interrogé dimanche à la RTS, Micheline Calmy-Rey lui a reproché de se comporter comme le président américain, Donald Trump…

«Il est en rodage»

Le conseiller national Claude Béglé (PDC/VD) est plus nuancé: «Ignazio Cassis a probablement raison de dire qu’il faut essayer de sortir les réfugiés des camps où ils restent parfois toute leur vie. On les met dans une situation éternellement provisoire, alors qu’il faudrait trouver les moyens de les intégrer. Je trouve par contre malheureux qu’il critique un office de l’ONU, alors qu’un Suisse est à sa tête.» À gauche, on se méfie du Tessinois. La nouvelle conseillère Irène Kälin (Les Verts/AG) s’interrogeait hier sur la présence d’Ignazio Cassis au «Switzerland-Israel Day» à Lugano, le 27 mai dernier. Elle s’étonnait de son discours peu critique, où il a fait l’éloge des relations Suisse-Israël, deux pays like-minded. Pour Manuel Tornare: «Il est en rodage, mais il est en train de briser notre neutralité sur la scène internationale.»

À droite, les déclarations d’Ignazio Cassis font moins réagir. Pour le vice-président du PLR, Philippe Nantermod, «les affaires étrangères sont de la compétence du Conseil fédéral». Au Conseil national, ce sont des UDC alémaniques, comme Christian Imark (UDC/SO) et Erich von Siebenthal (UDC/BE), qui visent la cause palestinienne. Le premier a déposé une motion visant à interdire le Hamas et le classer comme organisation terroriste, au même titre qu’Al-Qaida ou l’EI, en vain. Il a eu plus de succès avec une motion visant à couper les vivres aux ONG qui utilisent l’aide suisse «à des fins de racisme, d’antisémitisme et d’incitation à la haine». Erich von Siebenthal demande que cette motion soit aujourd’hui appliquée à l’UNRWA. Le même suggérait l’année dernière de déplacer l’ambassade suisse à Jérusalem. En 1995, un certain Otto Zwygart (UDF/BE) le proposait déjà. Les parlementaires passent et les idées restent. (Le Matin)