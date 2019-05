La campagne contre la loi sur les armes tient toutes ses promesses. Les snipers du verbe se sont sont donnés rendez-vous sur les réseaux sociaux pour tirer sur tout ce qui bouge, capables de clouer le bec d'une mouche favorable à trois cents mètres.

Vindicative, rageuse, outrancière et sans concession, l'argumentation du non est digne des grands rendez-vous de la Suisse avec l'Histoire. L'honnête citoyen doit choisir entre la résistance et la soumission. Entre le patriotisme et la traîtrise. Entre l'honneur et la honte!

L'Armée populaire de Suisse

Les chauffeurs de salle tournent à plein régime. Même la Société suisse des officiers perd ses repères dans sa polémique avec le conseiller national Benoît Genecand. Elle déclare: «Notre armée n'est pas le suppôt d'un gouvernement, mais au service du peuple, dans l'intérêt du pays et de sa population». Une sorte d'Armée populaire de Suisse prête au coup d'Etat, qui laisse le Conseil fédéral sans voix.

La campagne sur les armes les rend tous téméraires. Sur Instagram, on peut voir une série de portraits d'hommes ou femmes, qui posent avec des armes et les trois lettres du n-o-n dessinées sur les doigts en souvenir des trois Suisses. Ils cachent leur visage car ils sont entrés en rébellion. Bientôt, si la loi passe, si la poisse l'emporte, ils prendront le maquis avec leur fusil, leur barbe et leurs tatouages pour continuer à vivre en liberté.

Une population sur le qui-vive

Il existe une attitude fraternelle chez les tireurs, ce sont des frères d'armes, comme chez les motards (parfois les mêmes) ou les fans de football ou de hockey, habitués à défier les règles. On sent cette frange de la population suisse qui rêve d'un American way of life avec le Colt et la Winchester dans le pick-up pour aller faire un barbecue près de la rivière. On sent cette population sur le qui-vive, qui survit dans un monde hostile, en particulier à cause de nos voisins directs, les Européens, asservis par le joug d'une dictature administrative. Les pauvres, qui veulent nous imposer une loi qui «menace les honnêtes gens».

Fantasme et jeu de dupes

Honnêtes, mais pas bêtes. Ils disent: attention, on est tous des gens calmes et raisonnables, mais… Il y a toujours ce mais, qui laisse entendre que... Elle est là, la liberté, celle de tirer. Celle de pouvoir se dire, si je veux tuer, c’est mon droit et j’en assumerai les conséquences... Cette liberté, c’est le fantasme de pouvoir tuer, mais de ne pas le faire, car automatiquement elle serait perdue. C'est un jeu de dupes.

L'intimidation et la peur

Une balle perdue, sait-on jamais... Le climat d'intimidation inhérent à cette campagne provoque une certaine peur, la peur crée de la lâcheté. La peur est aussi contagieuse. Peu de politiciens bourgeois ont le courage de défendre cette loi craignant d'avoir mauvaise presse dans les stands de tir en année électorale. Mais, comme dans tous les bons westerns, la peur se retourne à la fin contre ceux qui l'ont semée. Le shérif remet de l'ordre et, dans le lointain, les desperados qui voulaient faire la loi flottent dans les arbres comme des fruits oubliés. (Le Matin)