Autrefois, les campagnes étaient vertes, les champs libres et séparées par des haies remplies d’oiseaux et de papillons. Aujourd’hui, le paysage est encombré de giratoires, de routes, de parkings, d’entrepôts et de villas jumelées clefs en main. Durant cette campagne pour préserver la Suisse du mitage, les images avant/après ont été légions. Le fait est que le développement construit et urbain de la Suisse n’est pas une réussite dans de nombreux cas.

Un cri du cœur

Il y manque ce qu’on pourrait appellera une «âme», celle qui s’est lentement développée durant plusieurs siècles pour créer des bourgs et des villages, un patrimoine qu'on adore, mais dont est incapable de prolonger l'esprit. En refusant de se doter d’une loi stricte sur le mitage, cela ne veut pas dire que les Suisses sont satisfaits de la situation, de loin pas. Les premiers sondages en faveur de l’initiative avait la légitimité de la fraîcheur et de l’émotionnel. Avec près de 65%, c'était un cri du cœur!

Deux c'est assez, trois c'est trop

A la fin, c'est l'inverse. La campagne des opposants a été plus rationnelle. On ne peut avoir le beurre et l’argent du beurre sans construire l’usine qui va avec et les camions qui le transportent. Les contraintes administratives, qui semblaient devoir découler de cette loi, en ont effrayé plus d'un. La lex Weber avec ses 20 % de tolérance de résidences secondaires n'est guère appréciée dans les exécutifs communaux. L'application de la nouvelle Loi sur l'aménagement du territoire (LAT) avec ses exigences de densification concentrent déjà pas mal d'efforts en matière de développement. Deux c'est assez, trois c'est trop.

Le compteur de "Stop Mitage" qui compte un mètre carré de zone verte perdue par seconde. A la fin de la journée, la surface obtenue perdue est de 61’120 m2 équivalents à la superficie de 8 terrains de football.

Des zones à préserver

Le mitage, tout comme le CO2 font partie de l'héritage environnemental que nous laissons à nos enfants. Le compteur du bétonnage sur le site des partisans de l’initiative ne va pas s’arrêter demain… Symbole du grignotage continuel des espaces construits sur la carte de la Suisse, cette fuite en avant doit être maîtrisée. Il faut préserver les campagnes là où ce n’est pas trop tard. Il est de la responsabilité des cantons et des communes de délimiter des zones qui doivent devenir intouchables, comme Lavaux a été préservé de l'appétit des promoteurs. Non sans mal d'ailleurs... (Le Matin)