Les Jurassiens se rendent aux urnes le 22 octobre pour renouveler leurs autorités communales. La grande majorité des maires ont été élus tacitement à l'échéance du délai du dépôt des listes. Tous les regards se portent désormais sur Porrentruy où cinq candidats s'affrontent.

Les citoyens de 13 communes éliront dans moins de deux semaines leur maire. Dans 39 autres localités, les magistrats ont déjà été élus ou réélus tacitement. Il y aura une élection libre dans trois communes où personne ne s'est porté candidat.

C'est à Porrentruy que l'enjeu s'annonce le plus passionnant. Cinq candidats sont en lice pour occuper la mairie: le sortant, PDC, Pierre-Arnauld Fueg, le PLR Gabriel Voirol, le socialiste Julien Loichat, le chrétien-social indépendant (PCSI) Philippe Eggertswyler, tous déjà membres de l'exécutif, ainsi que le sans-parti Pascal Bedin.

Candidat surprise, Pascal Bedin était l'un des protagonistes de la fraude électorale lors des élections de 2012 avant d'être blanchi par la justice de l'accusation de captation de suffrages. Agé de 58 ans, ce Bruntrutain d'origine pourrait récolter les suffrages des mécontents.

L'élection s'annonce indécise et l'on devrait s'acheminer vers un second tour le 12 novembre. Depuis plus de 100 ans, la Ville est dirigée par des élus du PDC ou du PLR.

Campagne animée

La campagne suscite un vif intérêt dans la cité des princes-évêques en raison notamment des défis qui attendent Porrentruy: quel sera la place de cette commune de 6800 habitants dans un canton qui va accueillir Moutier (BE) et comment attirer des habitants et les entreprises.

L'élection en 2012 avait été entachée de soupçons de captation de suffrages et fraude électorale. S'appuyant sur le dossier pénal, la justice administrative avait annulé le résultat du second tour qui avait vu la victoire du candidat du PCSI Thomas Schaffter.

L'invalidation avait entraîné la tenue d'un troisième tour inédit qui a conduit à un renversement de situation avec la victoire du candidat PDC. Sur le plan pénal, l'un des fraudeurs présumés condamnés par le Tribunal cantonal a fait recours.

Récolte de papier supprimée

Pour éviter un nouveau psychodrame comme il y a 5 ans, la Ville a mis en place des mesures préventives. Un tout-ménage rappelant sous forme humoristique les grandes règles à respecter lors d'un vote a été distribué aux habitants, explique le chancelier de Porrentruy François Valley.

La municipalité a également supprimé le ramassage du vieux papier jusqu'à la date des élections pour éviter que des personnes malintentionnées ne récupèrent des cartes non utilisées. Près des boîtes postales, la corbeille à vieux papier a été enlevée et un timbre avec un relief a été apposé sur la carte de légitimation pour éviter que le document ne soit copié.

Duel à Saignelégier

A Saignelégier, chef-lieu du district des Franches-Montagnes, la mairie est convoitée par l'ancien député PCSI Vincent Wermeille et le PDC Jean-François Boillat. Le PS, qui tenait la mairie depuis 21 ans, ne présente pas de candidat.

A Delémont, Damien Chappuis a été réélu tacitement pour un deuxième mandat à la mairie. Député au Parlement jurassien, l'élu du PCSI avait succédé en avril 2015 à Pierre Kohler qui avait quitté son poste en cours de mandat. (ats/nxp)