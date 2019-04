Comme «Le Monde», de nombreux médias français proposent un avant/après en images de Notre-Dame.

Chouette: aujourd’hui on peut enfin dire que c’était mieux avant sans passer pour un vieux con. Renaud Michiels

«Le Nouvelliste» muet

Le «Nouvelliste» doit être le seul quotidien d'Europe centrale et des Balkans à ne pas avoir la nouvelle de l'incendie de Notre-Dame dans son édition du jour. Beaucoup de lecteurs ont ironisé sur les réseaux sociaux. Est-ce que tout le monde dormait à la rédaction valaisanne hier soir? Sur sa page Facebook, on trouve l'explication. Un tout-ménage était prévu ce mardi et il a donc été imprimé tôt lundi soir, trop tôt... Pour les lecteurs très mécontents, il reste une solution: brûler «Le Nouvelliste», ça leur fera comme un petit incendie. Eric Felley

Morte de rire

#NotreDame La flèche est tombée

Aucun mot pour dire l’horreur ressentie. C’est la France qui est touchée au cœur ;-)))))) pic.twitter.com/mkTMbRSuBI — christine Boutin? (@christineboutin) 15 avril 2019

La très catholique Christine Boutin, du Parti chrétien-démocrate, a exprimé toute sa douleur dans un tweet face à l'incendie de Notre-Dame. Sa douleur, vraiment? Mais alors pourquoi fait-elle un clin d’œil et six sourires à la fin de son message? Soit elle maîtrise mal les emojis, soit un mariage homo était prévu cette semaine dans la cathédrale de Paris. Michel Pralong

Angelina Jolie prête à repartir de plus belle

Angelina Jolie n'utilise officiellement plus le nom Pitt. Selon une source proche de la rédaction, elle aurait dit: «Pitt? Stop!» Laurent Flückiger

Les dangers du cannabis

Selon une étude réalisée dans le Colorado, où le cannabis récréatif est autorisé, ses consommateurs sont deux fois moins sensibles aux effets des anesthésiants (autres que le cannabis, donc). Les recherches ont été menées avec des sédatifs utilisés lors d'interventions légères comme les endoscopies. Autrement dit, un fumeur de joint sentira deux fois plus passer une coloscopie qu'un autre. Après, chacun son truc. (MP)

Besoins diaboliques des hommes

Vendredi dernier, le Ministère de l’éducation de Madagascar a publié cette mise en garde: «Les vêtements sages que portent les jeunes filles diminuent les besoins diaboliques des hommes qui aiment les violenter. Il est donc du devoir des parents de mettre leurs filles sur le droit chemin pour les éloigner des vêtements qui attirent.» Cette formulation a soulevé un tollé chez les femmes malgaches. Dimanche, le Ministère a supprimé sa mise en garde et écrit: «Rien ne peut justifier les agressions sexuelles qui pourraient être commises envers les filles ou les femmes, encore moins leurs tenues vestimentaires.» Quant aux besoins diaboliques des hommes, qu'ils se fassent violence à eux-mêmes pour se mettre sur le droit chemin. (EF)

