And the winner is… l’Alpe d’Huez, en France. Tel est en tout cas le verdict d’un classement des meilleures stations de ski européennes 2020 effectué par le site belge European Best Destination. Il est basé sur les votes de plus de 110 000 vacanciers provenant de 98 différents pays.

La station de l’Isère est suivie par celle de Brixental, en Autriche. Et Val Thorens, en Savoie, complète le podium.

Cinq stations suisses

Et les destinations suisses, dans tout ça? Si elles ne trustent pas les premières places, elles sont tout de même très bien représentées dans le top 15 dévoilé par European Best Destination. On en déniche même cinq: Crans-Montana (5e), Zermatt (11e), Saint-Moritz (12e), Samnaun-Ischgl (14e) et la Jungfrau (15e).

Uniquement basé sur les préférences des voyageurs, ce classement peut évidemment être critiqué. Reste que le site web d’European Best Destination est le plus visité pour les voyages en Europe, selon Forbes. C'est donc une formidable publicité pour les quinze stations distinguées.

Voici le classement complet avec le nombre de votes obtenu.

1. Alpe d’Huez, France, 24 185 votes.

2. Brixental, Autriche, 16 026 votes.

3. Val Thorens, France, 12 034 votes.

4. Livigno, Italie, 9427 votes.

5. Crans-Montana, Suisse, 8122 votes.

6. Kitzbühel, Autriche, 7214 votes.

7. Saalbach-Hinterglemm, Autriche, 6457 votes.

8. La Plagne, France, 5802 votes.

9. Cortina d’Ampezzo, Italie, 5756 votes.

10. Val d’Isère, France, 5124 votes.

11. Zermatt, Suisse, 3041 votes.

12. Saint-Moritz, Suisse, 2920 votes.

13. Avoriaz, France, 2844 votes.

14. Samnaun-Ischgl, Suisse et Autriche, 2421 votes.

15. Jungfrau, Suisse, 1112 votes.

R.M.