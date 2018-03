Qui a vu Julien Manini? Domicilié à Lausanne, cet homme de 1m91, cheveux bruns, yeux gris-vert, barbe courte, piercings à chaque oreille, a disparu depuis le vendredi 23 février. Du Valais, sa maman lance un cri du cœur: «Partagez l'avis de disparition sur Facebook au maximum. Aidez-moi à retrouver mon Juju. Il n'est pas dans son appartement, ne s'est pas présenté à son travail et n'a plus fait signe ni à sa famille ni à ses amis.»

Selon nos informations, le trentenaire est un ancien basketteur qui essayait de percer dans la chanson. Il animait notamment des soirées karaoké dans un établissement lausannois. Le jour de sa disparition, Julien aurait essayé d'emprunter un peu d'argent à une de ses proches. Or, depuis, son salaire a été viré sur son compte qui n'a enregistré aucun débit. La police cantonale vaudoise a publié un avis de disparition.

D'après les proches du disparu, son téléphone a été localisé à Lausanne dans la matinée du samedi 24 février, puis à Palézieux, du dimanche au lundi. Depuis, l'appareil n'a plus été rallumé.

Selon la famille, le passeport et la carte d'identité du trentenaire suisse sont périmés et la police a retrouvé à son domicile le chargeur de son téléphone. «Ce qui me fait croire que mon fils n'est pas à l'étranger mais en Suisse», espère la maman.

(Le Matin)