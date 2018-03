La visite exceptionnelle du pape François à Genève, le jeudi 21 juin prochain, est en cours d’organisation.

Charles Morerod, évêque de Lausanne, Genève, Fribourg et Neuchâtel, participait jeudi à une réunion de préparation de cet événement dans la Cité de Calvin. Pas grand-chose n’en a filtré car l’organisation ne fait que commencer. On sait juste que la grand-messe que célébrera le souverain pontife lors de sa visite se tiendra non pas dans une église catholique genevoise mais à Palexpo, à 17 h 30!

Lors de sa visite à Berne en juin 2004, Jean-Paul II, dernier pape à avoir fait une visite officielle en Suisse, avait rassemblé près de 70 000 personnes à sa messe.

Pour mémoire, le pape François répond notamment à une invitation du Conseil fédéral. Il doit, entre autres échéances, rendre visite au Conseil œcuménique des Églises, une organisation regroupant 350 Églises chrétiennes dans plus de 110 pays. (Le Matin)