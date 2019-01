Il y a eu plus d'accidents en Suisse en 2018 du fait de la météo ensoleillée. Au total, plus de 474'000 accidents et maladies professionnelles ont été enregistrés par la Suva, en hausse de 2% par rapport à l'année précédente.

Le nombre d’accidents professionnels et de maladies professionnelles s'est accru de 1,9%, à 181'315 cas, ce qui correspond à la hausse du nombre de personnes occupées constatée par l'Office fédéral de la statistique (OFS), a communiqué mercredi la Suva. Mais ce sont les accidents non professionnels - c'est-à-dire durant les loisirs - qui ont le plus augmenté: 2,7%, à 276'317 cas.

«Cela s'explique par les températures largement supérieures à la moyenne, qui ont incité les gens à passer plus de temps en plein air», écrit la Suva. Dans le détail, l'assurance a recensé 23'000 accidents lors de randonnées et de promenades, plus de 18'000 accidents de vélo et de VTT, près de 14'000 accidents de ski et plus de 2400 accidents de snowboard.

Aujourd'hui, environ 60% des accidents se produisent durant les loisirs et 40% au travail. Environ la moitié des personnes travaillant en Suisse est assurée auprès de la Suva. La caisse assure les accidents professionnels et non professionnels ainsi que les maladies professionnelles. (ats/nxp)