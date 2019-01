Qui l’a créé? Un ingénieur nommé Hans Hilfiker, qui était employé des CFF. L’horloge a été déployée (et synchronisée) dans tout le pays en 1944. Son design n’a jamais été modifié depuis 1952. Épurée, inspirée du Bauhaus, l’horloge est d’une géniale simplicité. Pas de chiffres, des aiguilles aux bouts carrés, que du noir et blanc sauf la trotteuse rouge se terminant par une «louche» rappelant des signalétiques de chemins de fer.

Où est-elle confectionnée? Toujours au même endroit depuis ses débuts: dans les usines de Moser-Baer, à Sumiswald, dans l’Emmental bernois. Cette entreprise familiale fondée en 1938 compte aujourd’hui quelque 110 employés.

Pourquoi la trotteuse s’immobilise-t-elle? Tout le monde a déjà remarqué l’«étrange» phénomène: l’aiguille des secondes effectue son tour de cadran puis s’immobilise un instant à son point culminant avant de reprendre sa course. Pourquoi? Car expliquent, les CFF, le boîtier de l’horloge contient en fait deux mécanismes. Un pour les secondes, avec une trotteuse qui va «trop vite». Elle s’immobilise durant environ 1,5 seconde. Puis repart quand l’impulsion est émise par le second mécanisme, «l’horloge-mère», plus précise, qui règle les heures et minutes.

Où est la plus grande horloge? Inaugurés en 2014 à Wankdorf, dans la banlieue de Berne, les nouveaux locaux du siège des CFF abritent une horloge géante – 7 mètres de diamètre! Son coût, 700 000 francs, avait fait grincer beaucoup de dents car il avait été révélé peu après une annonce de hausse des prix des billets et abonnements…

Pourquoi Apple a dû débourser des millions? En 2012, Apple a copié la montre des CFF pour son iPad. En se fichant royalement des droits d’auteur… Le géant américain n’aurait pas dû: les CFF avaient eu la bonne idée de breveter leur iconique horloge dès 2002. Après négociations, Apple était finalement passé à la caisse. Et aurait, selon le «Tages-Anzeiger», versé… quelque 20 millions de francs aux CFF!

Depuis quand peut-on la porter au poignet? L’horloge est commercialisée sous forme de montre par Mondaine depuis 1986. On la trouve aussi des versions horloge murale, montre gousset ou encore réveille-matin.

La trouve-t-on ailleurs qu’en Suisse? En Suisse on dénombrerait plus de 5000 horloges CFF. Mais on en trouve aussi des déclinaisons ailleurs, selon Swissinfo. Exemple: dans les gares allemandes et hollandaises ou encore dans les stations de métro de Dehli, à Caracas ou à Mexico. Un succès planétaire.

(Le Matin)