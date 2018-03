Les chutes de neige dans le canton d'Uri ont provoqué un chaos sur l'A2 samedi matin. Plusieurs véhicules ont dérapé sur l'axe menant au tunnel du Gothard. Fermée dès 05h00 entre Erstfeld et Amsteg dans les deux sens, l'autoroute a pu rouvrir entièrement vers 10h00.

Le tunnel du Gothard a dû être fermé plusieurs heures, le temps que les chasse-neige déblaient les voies. A partir de midi, la situation est progressivement revenue à la normale devant le portail nord. Le flux des véhicules était cependant régulé à Amsteg pour permettre l'intervention des véhicules de voirie, ce qui a causé des embouteillages pouvant s'étirer sur 5 kilomètres.

#A2 - Luzern -> Gotthard - zwischen Wassen und Göschenen 2 km Stau, Überlastung, Zeitverlust von bis zu 20 Minuten — TCS Verkehr A2 (@TCSVerkehrA2) March 31, 2018

D'autres routes impactées

Les chutes de neige et le risque d'avalanche ont imposé la fermeture d'autres routes dans le canton d'Uri, notamment celles menant de Göschenen à Andermatt et d'Andermatt à Realp. Des lignes ferroviaires alpines ont aussi été coupées, comme celles reliant Zermatt (VS) à Disentis (GR) et Pontresina à Poschiavo (GR).

Sur le versant sud du Gothard, il neigeait encore en début d'après-midi. L'A2 a ainsi dû être fermée entre Faido (TI) et le portail sud du tunnel.

L'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches (SLF) fait état d'un «fort» danger d'avalanche (4) en Suisse centrale, au Tessin et dans une partie du Valais. (ats/nxp)