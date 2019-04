Si les températures de ce vendredi ont eu un goût de printemps, préparez-vous à ressortir les doudounes! La faute à une dépression qui circulera ce week-end de la Belgique au nord de l'Italie en passant par la Suisse.

Selon Meteonews, ce temps maussade pourra occasionner sur son passage quelques flocons dès 500 mètres en Suisse romande de samedi soir à dimanche soir. Il faudra également s'attendre à une bise noire.

Les précipitations seront plus importantes dans les Alpes, l'Est de la Suisse et au Tessin. Les conditions se rétabliront provisoirement lundi, avant le retour de quelques pluies mardi après-midi. Une météo plus printanière semble se dessiner pour le début du week-end pascal. (Le Matin)