Selon la police cantonale valaisanne, la neige perturbe le trafic routier, en ce dimanche. Ainsi, le col du Simplon et le tunnel du Grand-Saint-Bernard sont fermés au trafic des trains routiers et des semi-remorques.

Par ailleurs, la vallée de Saas est close sur certains passages: plus de circulation entre Stalden et Saas-Grund dans les deux sens, entre Saas-Grund et Saas-Fee et entre Saas-Grund et Saas-Almagell, ceci en raison d'un danger d'avalanche.



