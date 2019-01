Les remontées mécaniques ont été pénalisées en début de saison hivernale par l'arrivée tardive des premières neiges, d'autant que l'exercice précédent avait été marqué par des précipitations d'or blanc aussi précoces qu'abondantes, y compris à basse altitude. Le tableau s'avère néanmoins contrasté en fonction des différentes régions.

Le Tessin ( 11,0% sur un an), mais aussi les Grisons ( 5,5%) et le Valais ( 4,4%) tirent ainsi un bilan intermédiaire positif en matière de fréquentation, alors que la Suisse orientale (-26,5%), centrale (-17,5%) et l'Oberland bernois (-20,4%) accusent une entame de saison mitigée. Les Alpes vaudoises et fribourgeoises essuient même un recul de plus de 40%.

Les écarts sont moins marqués en matière de chiffres d'affaires, avec tout de même un tassement de quelque 20% pour les Alpes fribourgeoises et vaudoises comme pour la suisse orientale. Le Tessin affiche l'embellie la plus sensible, avec 20,4%, selon un relevé de Remontées mécaniques suisses publié vendredi.

La faîtière du secteur se veut néanmoins optimiste et souligne que la fréquentation d'ensemble et les recettes d'exploitation demeurent respectivement 6% et 10,6% au-dessus de la moyenne des cinq dernières années. (ats/nxp)