L’accident de montagne est sans précédent. Sur le prestigieux et très couru itinéraire de la Haute Route Chamonix (Fra)-Zermatt (VS), quatorze personnes se sont fait happer par des rafales estimées à plus de 100 km/h par les spécialistes. La tempête a été foudroyante, la neige s’est mise à tomber en abondance et les températures ont chuté. Dimanche, la météo était capricieuse, très changeante et évolutive.

«Vers 17 h 30-18 h, on a entendu des coups de tonnerre avec ma femme, raconte l’épicier d’Arolla, Christophe Clivaz. Il faisait vraiment mauvais, le ciel est «descendu». Ils ont été piégés et ont dû se perdre dans le brouillard. Ici en bas, c’était le déluge. Alors en haut…»

Le premier groupe de dix, dont un guide de haute montagne, devançait une seconde cordée composée de quatre autres alpinistes. Tous avaient dormi à la cabane des Dix (2928 m). Ils progressaient pour rejoindre celle des Vignettes (3157 m). Les deux équipes avaient remonté le glacier de la Serpentine, direction le Pigne d’Arolla (3790 m), qui devait leur permettre d’amorcer la descente vers les Vignettes.

Lutter pour survivre

C’est a priori sur le plateau menant au Pigne, traître par mauvais temps, que les skieurs français, italiens et allemands sont littéralement stoppés. Leur calvaire est tel, leurs conditions de survie si désespérantes qu’aucun d’entre eux ne parviendra à alerter les secours.

Contraints de passer la nuit dehors à 3270 m d’altitude, à quelques centaines de mètres de leur objectif, le cauchemar durera jusqu’à lundi matin. Des randonneurs, partis des Vignettes vers 6 h 30, entendent hurler et alertent le gardien de la cabane. Un premier hélicoptère survole la zone et découvre rapidement l’ampleur de la catastrophe humaine. Six autres engins seront nécessaires pour retrouver les quatorze personnes en détresse, regroupées sur une arête et cherchant désespérément refuge derrière des rochers. De multiples médecins et guides sauveteurs sont engagés dans cette course contre la montre.

Sur place, un randonneur a déjà perdu la vie, vraisemblablement après avoir chuté. Trois sont décédés lundi dans les différents hôpitaux (CHUV, l’Hôpital de l’Île, à Berne, et en Valais) où les victimes ont été transférées. Mardi matin, la police cantonale annonçait un cinquième décès tard dans la nuit. Quatre restent dans un état d’hypothermie grave. Enfin, cinq souffrent d’hypothermie légère.

À ce stade des investigations, les circonstances exactes de cette tragédie et les responsabilités restent des plus floues. Les enquêteurs de la police cantonale du Valais sont extrêmement prudents. Seules les nationalités ont été divulguées. Pas un mot sur les âges, ni sur le nombre de femmes ou d’hommes participant à ces deux expéditions, devenues punitives. (Le Matin)