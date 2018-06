Deux champs de glace, le premier aux normes helvétiques pour le HC Ajoie, le second aux normes américaines pour les équipes externes désireuses de s’entraîner sur ce format plus étroit de quatre mètres: à Porrentruy (JU) ce projet à 28 millions est un tremplin pour les uns, un gouffre pour les autres.

Ce n’est pas le «Grand fossé d’Astérix», mais presque. Dans une région politisée au point que les PLR rouges et les PDC noirs avaient chacun leur fanfare, le fossé qui s’est creusé porte les couleurs d’un club en jaune et noir.

Personne ne conteste la vétusté du «chaudron» du Voyebœuf. C’est l’ampleur du projet soumis aux communes qui a agité la campagne: si la variante à une glace ne fait pas un pli, celle à deux glaces divise. Une division illustrée par le courrier du lecteur du Quotidien Jurassien.

Reconverti en star du rock avec son groupe Silver Dust, l’ancien gardien Kiki Crétin a apporté sa voix au débat, lui qui avait participé en 1991 à la dernière ascension du club en Ligue A: «J’ai dit tout le bien que je pensais de cette éducation sportive sans laquelle je ne serais pas le rocker d’aujourd’hui», rapporte cette star.

D’autres personnalités jurassiennes, comme le chirurgien cardiaque René Prêtre ou le champion olympique d’équitation Steve Guerdat, ont pris position. En face? «L’avenir de notre jeunesse ne passe pas forcément par un sport aussi violent que le hockey sur glace», a rétorqué un lecteur du Quotidien Jurassien.

La députée verte Erica Hennequin trouve absurde de «faire tourner à plein régime un frigo géant tout l’été», en évoquant le second champ de glace. À Coeuve, le maire Benoît Bleyaert a recensé «des insultes», des «agressions verbales» et «des montages photos plus que douteux» postés par les partisans du double oui.

Un tout-ménage a été distribué par les opposants. Mais quand ces derniers ont voulu déployer une banderole sur la patinoire, propriété d’un syndicat de communes, la réponse était «niet! nein! refusé!», selon le constat de Benoît Bleyaert. Une inégalité de traitement qui a obligé les partisans du double oui à retirer cette semaine leurs deux banderoles rouges de 16x8 mètres.

Contester le second champ de glace NHL (ligue nord-américaine) à 7,5 millions prévu côté piscine, à la place du camping, est-ce est crime de lèse-HC Ajoie? «Nous ne sommes pas des intouchables: ce projet ne sert pas les intérêts de la première équipe, mais ceux du mouvement junior, du patinage et du curling», rétorque le chef de presse Jean-Louis Gigon.

Hier à la patinoire, le chef technique Vincent Lechenne n’était pas locace, à deux jours du verdict. Les opposants seront-ils les bienvenus aux matches du HC Ajoie? La réponse badine est venue d’un autre membre du staff: «Ils seront les bienvenus! Quant à savoir comment ils repartiront…».

Les politiciens qui ne soutiennent pas le double oui seront-ils sanctionnés? Ceux que Jean-Louis Gigon appelle les fossoyeurs doivent s’attendre à un retour de manivelle. Les exécutifs communaux opposés au double oui ne sont que trois, mais une majorité silencieuse n’est pas exclue: «Les opposants s’expriment moins bruyamment que les partisans», convient un supporter.

Le HC Ajoie a donné rendez-vous à ses supporters dimanche à midi, devant la patinoire et pas dedans, vu la canicule annoncée. Par ailleurs, l’intérieur est en chantier: il s’agit de poser les nouvelles bandes flexibles imposées par la fédération. Une adaptation sans lien avec le chantier qui s’ouvrira en 2019 pour s’achever en 2020, si 14 des 21 communes consultées dimanche ne refusent pas les deux variantes.

En 1973, Porrentruy était la huitième commune du pays à se doter d’une patinoire couverte. «C’est toute mon adolescence», sourit Kiki Crétin. Une ou deux générations plus tard, «le Jura manque d’infrastructures», relève Serge Volet, ancien chef technique du mouvement junior, à côté d’une piscine rénovée pour six millions. (Le Matin)