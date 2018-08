L'année dernière, 6287 personnes décédées croulaient sous les dettes, laissant derrière elles des montants impayés, rapporte Blick. Ce nombre s'est multiplié par trois depuis 1998, comme le montrent les statistiques de Creditform.

«La pauvreté des personnes âgées augmente en Suisse. Beaucoup d'entre elles ne peuvent plus couvrir les coûts de santé avec leur pension surtout si elles ont besoin d'aide à domicile ou si elles ne peuvent plus vivre chez elles.», explique à Blick, Raoul Egeli, président de Creditreform. Ainsi de plus en plus de gens s'endettent après la retraite.

«C'est un gros problème. Surtout parce que la pension ne suffit généralement pas à rembourser les dettes, ajoute Jürg Gschwend, responsable d'un centre de conseil sur la dette à Bâle. Parfois ces personnes se rendent à leur première consultation avec des sacs en plastique remplis de factures non-ouvertes, par crainte de ce qu'elles pourraient y trouver à l'intérieur».

Un retraité sur huit touché par la pauvreté

Selon les chiffres de Pro Senectute Suisse, un retraité sur huit est touché par la pauvreté en Suisse (sans pour autant avoir contracté des dettes). Peter Burri Follath, porte-parole de Pro Senectute Suisse, relève un problème important: celui des prestations complémentaires destinées aux retraités dans le besoin, qui n'ont pas été ajustées depuis 2003. «D'après la loi, le montant des prestations complémentaires perçues par les retraités doit pouvoir couvrir le montant total de leur loyer. Or, fin 2016, le loyer de 42000 ménages recevant ces prestations dépassait le montant maximum. Nous en voyons les conséquences au quotidien dans nos consultations: les seniors concernés puisent sur la somme destinée à leurs besoins vitaux afin de payer leurs loyers, elles se retirent de la vie sociale, s’endettent ou entrent en maison de retraite», explique Peter Burri Follath au «Matin».

Pro Senectute demande au Conseil national d’augmenter le montant des prestations complémentaires. En outre, Pro Senectute réclame que ce montant soit à l’avenir vérifié d’office tous les deux ans par le Conseil fédéral et qu’il soit ajusté si besoin est, à l’instar de la pratique dans d’autres domaines comme l’AVS. (Le Matin)