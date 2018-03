Le retour des pêcheurs au bord des rivières jurassiennes, c’est pour aujourd'hui. Mais sur le Doubs côté français, la pêche s’est ouverte hier, de Biaufond à Clairbief. Une trentaine de mordus ont bravé les frimas, dans la neige et le verglas: les fils gelaient dans les moulinets...

L’ouverture de la pêche s’effectue dans un esprit de fraternité plus que de compétition. Côté jurassien, ils sont déjà plus de 450 à s’être procuré le permis de pêche annuel. «Si la truite reste le poisson le plus pêché, le brochet, désormais accessible toute l’année, attire de plus en plus d’adeptes», communiquent l’Office jurassien de l’environnement.

C’est depuis des berges recouvertes de neige que les pêcheurs vont tenter de sortir quelques truites des eaux froides, ce samedi. La saison de pêche à la truite se terminera le dernier jour de septembre, tandis que la pêche du brochet et de la perche pourra se poursuivre d’octobre à février sur des tronçons spécifiques du Doubs.

Le canton du Jura compte plus de 80 kilomètres de cours d’eau ouverts à la pêche. Il s’agit du Doubs jurassien (27 km), l’Allaine (18 km), la Sorne (18 km), la Birse (14 km) et la Scheulte (3 km). Jusqu’à 20 espèces de poissons différentes sont présentes dans ces eaux.

La truite sauvage constitue le principal poisson recherché par les pêcheurs. Des dizaines de milliers de truites au stade larvaire et issues de géniteurs sauvages sont ainsi remises à l’eau chaque année dans certains affluents. «Ce travail permet de compenser en partie les mauvaises années de reproduction naturelle et la diminution générale du poisson», relève l’inspecteur de la faune Amaury Boillat.

Suite au constat de disparition de la faune piscicole en aval de Roches (BE) en 2014, le soutien au processus naturel de recolonisation de la Birse se poursuivra. Ce sont plus de 25 000 alevins et jeunes truitelles produits à la pisciculture de Moutier qui seront remis à l’eau au printemps. (Le Matin)