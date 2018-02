Diffusée sur les réseaux sociaux, la vidéo a déclenché une vague de réactions indignées. Saisie dans la nuit du 20 au 21 janvier par les caméras du parking du Seujet, la scène aussi navrante que violente dure 1’25’’. Un jeune homme y brutalise avec vigueur une frêle femme du même âge. Selon nos informations, il s’agit d’un couple qui achève une dispute débutée dans le dancing Envogue. Les quelques témoins, des hommes jeunes, ne bronchent pas.

Colère et questions sur le web

Tous les internautes étrillent l’agresseur. «Wouaaa, ça c’est un homme et un vrai...», ironise l’une. «C’est d’une lâcheté de s’en prendre aux femmes, c’est minable», dit l’autre. «J’suis choquée. Voilà les hommes d’aujourd’hui...», lâche une dernière. Beaucoup s’interrogent quant à l’utilité toute relative, ici, de la vidéosurveillance. «Ça sert à rien, ils ne sont même pas capables de secourir une personne en danger.» Le gérant du parking, M. Braha, «outré par cette sauvagerie», indique que les agents, s’ils ne sont pas derrière les écrans, sont en patrouille. Mais la question récurrente demeure le devenir de l’assaillant. «A-t-il été interpellé?» La réponse est non.

Aussi choquante soit la scène, sans plainte de la victime, l’auteur n’est pas punissable. «Seules les lésions corporelles graves sont poursuivies d’office», explique Me Timothée Bauer. Mais ni les lésions corporelles simples, ni les voies de fait. Ici, les spécialistes qui ont visionné le film s’accordent à dire qu’il s’agit de voies de fait. Celles-ci deviennent néanmoins automatiquement répréhensibles si elles sont perpétrées à réitérées reprises dans le cadre de violences conjugales. «Mais pour le retenir, il faut que les protagonistes fassent ménage commun», détaille Me Bernard Nuzzo. Les jeunes couples sont donc rarement concernés. Me Lorella Bertani, écœurée par la scène «hyper-violente» et qui en a «marre des mecs qui se comportent comme ça», arrive à la même conclusion. Elle se demande par ailleurs si la police a proposé à la jeune femme de porter plainte.

Trois mois pour réagir

Porte-parole des forces de l’ordre, Jean-Claude Cantiello assure que oui. «Les agents sont arrivés sur place après l’appel au 117 d’un employé de la boîte de nuit. Ils n’avaient pas connaissance des images. Malgré leur proposition, la jeune femme a refusé de porter plainte. Sans cela, on ne peut rien faire. Forcer les gens est impossible.» Il rappelle cependant que si l’auteur des violences est connu, ce qui est le cas ici, la victime a trois mois pour saisir la justice. «Nous sommes prêts à l’écouter.» (Le Matin)