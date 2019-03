Il n'y a pas que les étudiants visés par la pharma en termes de sponsoring. En 2016, l'émission Rundschau de la SRF remettait en question l'indépendance de l'EPFL de Lausanne en révélant que trois chaires avaient été sponsorisées en 2007 par le géant pharmaceutique Merck pour un montant de 12,5 millions de francs. L'Université de Bâle et Berne avait également été mentionnées pour recevoir des financements similaires.

L'affaire a un petit parfum de scandale à l'Université de Berne. En effet, 230 étudiants ont terminé l'été dernier leurs examens à la Faculté de médecine et ont fêté leur réussite durant une semaine dans un hôtel trois étoiles en Sicile en septembre. Hic: c'est l'industrie pharmaceutique qui a financé leur séjour, ainsi que le bal de la remise des diplômes, grâce à un sponsoring plutôt douteux, rapporte lundi le «Bund».

Le voyage a été organisé par une association dont tous les étudiants de 6e année en médecine sont membres, explique le journal bernois. Mais la «Berner Staatsverein» ne se contente pas d'organiser des séjours à ses affiliés. Elle recherche aussi des sponsors capables de présenter des services ou des produits destinés aux médecins dans le cadre de «conférences». Et la pharma n'hésite pas à en profiter pour se placer. C'est ainsi que six «événements de parrainage» figurent dans le calendrier des étudiants cette année. Ils ont lieu sous la forme de conférences de 45 minutes sur des thèmes médicaux précis.

10'000 francs l'an dernier

Le «Bund» a interrogé l'entreprise bâloise Mundipharma. Celle-ci a en effet présenté le 8 mars dernier devant 124 futurs médecins deux médicaments et leur a offert un livre ainsi qu'un panier-repas. La pharma estime entre 4000 et 5800 francs la somme qu'elle a déboursée en moyenne ces dernières années pour se placer devant les étudiants bernois. L'association bernoise des étudiants aurait gagné 10'000 francs l'an dernier grâce à ce type d'événements, affirme le journal en citant un de ses responsables.

Mais le procédé pose problème. En effet, le règlement de parrainage de l'Uni de Berne ne permet pas de telles conférences sponsorisées. Selon Markus Müller, professeur de droit constitutionnel et administratif à l'Université de Berne, il s'applique aussi aux sociétés d'étudiants puisqu'il vise à prévenir toute influence durant la formation académique. «Permettre à une entreprise pharmaceutique de faire de la publicité pour ses produits dans le cadre d'une conférence est difficile à concilier avec cet objectif», souligne-t-il. Pour lui, c'est clair: les jeunes médecins risquent d'être redevables envers leurs sponsors.

Procédé «limite»

Du côté de l'Uni de Berne, on reconnaît que le procédé est «limite». Elle avance toutefois que les conférences étaient organisées par une association privée et n'avaient pas lieu dans un cadre officiel, même si elles sont inscrites dans le calendrier des étudiants. En outre, elle estime que la «Berner Staatsverein» n'avait sans doute pas connaissance des lignes directrices de l'établissement en matière de collecte de fonds. L'Alma Mater bernoise affirme toutefois qu'elle va examiner la situation et prendre des mesures si nécessaire.

Selon le «Bund», il n'y a pas qu'à Berne que les pharmas profitent de se placer devant la relève médicale. Ainsi Mundipharma finance aussi des activités d'étudiants dans les facultés de Zurich, Bâle et Lausanne, conclut le journal.

(nxp)