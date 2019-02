Le gouvernement jurassien n'a pas choisi le décor le plus glamour pour sa photo officielle 2019. Il explique, sur le site du canton, que les ministres ont posé à l’antenne jurassienne du Parc suisse de l’innovation, à l’entrée sud de Delémont. Qui est encore en construction. Ce choix n'a pas été fait pour l'esthétique des lieux mais pour montrer «l’importance que revêt cette nouvelle infrastructure dans la voie du développement et de la diversification de l’économie cantonale.»

La jeune photographe, qui a notamment reçu le prix Photoforum 2017, n'est donc pas responsable de la grisaille du décor ni de l'échafaudage métallique qui supporte le drapeau jurassien. Reste que c'est le cadre surprenant où ce cliché a été pris qui en a interpellé certains. Sur Facebook, la photo est devenue un mème (phénomène repris et décliné de nombreuses fois): l'un des internautes a ainsi détouré les ministres pour les mettre à la disposition de tous afin que chacun puisse jouer à: «toi aussi fais ta photo du gouvernement jurassien.» Des résultats qui ne manquent pas d'imagination et plus sympathiques que moqueurs. (Le Matin)