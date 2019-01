Il faut être un numismate très mordu pour se procurer l'une de ces 2500 pièces commémoratives. Que l'on fête les 70 ans de l'invention de la fameuse (au sens célèbre, pas du goût) currywurst, pourquoi pas? Mais qui chez la Staatliche Münze Berlin, qui frappe ces pièces, a eu l'idée de les faire en couleurs? Sans compter que la dame (oui, c'est une dame), qui est Herta Heuwer, la créatrice de la saucisse, est dessinée à coups de bradwursts. Les Britanniques ont découvert l'image et hurlent de rire sur les réseaux sociaux, certains allant même jusqu'à y voir la vraie raison du Brexit: on ne veut plus rien avoir à faire avec des gens capables de telles horreurs. Cette pièce à la saucisse, quelle incurie!

Michel Pralong

Ne pas voir le loup

Selon une étude lausannoise, il y a très peu d’hybridations entre loups et chiens dans les Alpes suisses. Comme ils appartiennent à la même espèce, canis lupus, ils pourraient forniquer et engendrer des hybrides fertiles. Mais ils ne le font pas: moins de 2% des loups détectés dans les montagnes ces vingt derrières années sont issus d’hybridations. C’est donc définitif: à la vue d’un chien, la libido du loup reste en berne. Il paraît que cette nouvelle a apporté un certain soulagement chez les Yorkshire.

Renaud Michiels

Allô non, mais allô quoi!!!!!!!!!!!! 40 balles d'amende!

Elle n'existait pas celle-là et pourtant combien on l'attendait! Elle porte le numéro 624 dans la longue liste des amendes d'ordre de la circulation routière. L'usage du téléphone portable à vélo sera puni d'une prune de 40 francs à partir du 1er janvier 2020. Elle fait écho à l'amende 311 pour les voitures: «Utiliser un téléphone sans dispositif «mains libres» pendant la course». Elle vient juste après la 623: «Ne pas accorder la priorité à un passage pour piétons» qui coûte aussi 40 francs. Donc, si vous n'accordez pas la priorité en téléphonant, cela fera 80 francs. Si, en plus, vous omettez de «faire un signe de la main ou d'annoncer le changement de direction avant d'obliquer à droite ou à gauche», cela fera 30 francs. Mais, en téléphonant, il faut lâcher le guidon pour indiquer la direction. Et là, cela coûte 20 francs car il est interdit de «Lâcher l'appareil de direction». Bref, allez à pied, on peut (encore) téléphoner, même sur un passage piéton, au risque de sa vie.

Eric Felley

Loco en rade de Genève

Divisés comme jamais, les membres du PLR genevois se sont donc entre-tués mardi soir. Mais une petite majorité a fini par accorder sa confiance à Pierre Maudet. Certains, a-t-on pu lire, parce que le conseiller d’État serait toujours une locomotive électorale. On se permet d’en douter. Et nous souhaitons bon courage à ceux qui oseront embarquer dans ce train-là. Ils risquent d’entendre: «ce train est actuellement immobilisé en gare. Le retard est indéterminé. La cause en est un gros mensonge. Et un conducteur absent: il a été localisé à Abu Dhabi.»

Renaud Michiels

Narcollabo

Même si cela ne va pas étonner ceux qui ont suivi les séries «Narcos» et «El Chapo», il y a eu un coup de théâtre au procès de ce dernier qui, rappelons-le, se tient à New York. Un trafiquant colombien, qui a travaillé avec El Chapo, a affirmé que celui-ci avait versé un pot-de-vin de 100 millions de dollars (quand même) à Enrique Peña Nieto, l'ancien président du Mexique, afin que celui-ci cesse de le traquer. Et voilà, encore un à qui on veut faire porter le Chapo.

Michel Pralong

Ce qu'on se mare avec Damares

«Vous savez pourquoi les féministes n'aiment pas les hommes? C'est parce qu'elles sont laides», c'est la nouvelle sortie de Damares Alves la nouvelle ministre des Droits de l'homme, de la Famille et des Femmes du gouvernement brésilien de Jair Bolsonaro. Cette avocate et pasteur évangélique avait fait parler d'elle dès sa nomination début janvier en déclarant : « Une nouvelle ère commence au Brésil, les garçons s'habilleront en bleu et les filles en rose ». La ministre avait aussi révélé début janvier qu’elle avait assisté à une apparition de Jésus, «perché sur une branche de goyavier» et déploré que «certains journalistes» prenaient ses «croyances à la rigolade». En fait, c'est Jésus qui n'aime pas les féministes. Et pas tellement les journalistes non plus.

Eric Felley

Kiki, donne la papatte

En Indonésie, apprend-on, un «crocodile apprivoisé» a dévoré une femme. Avec un crocodile sauvage ça aurait été pire?

Renaud Michiels

Amère Theresa

Si la Grande-Bretagne n'a pas encore trouvé le moyen de claquer la porte de l'Europe, la Première Ministre s'est prise, elle, la porte en pleine figure en voyant son accord de sortie refusé. On peut donc comprendre l'émoi de May, qui est maintenant bien mal prise.

Michel Pralong

(Le Matin)