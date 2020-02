Cela fait un moment que l'affaire du médicament de Novartis Zolgensma fait réagir (nous en parlions il y a deux mois déjà sur lematin.ch). Dimanche, l'émission «Mise au Point» sur la RTS est revenue sur ce projet de Novartis, lancé à fin 2019, de tirer au sort cent enfants malades d'atrophie musculaire spinale pour leur administrer une potion miraculeuse à deux millions de francs la dose. Et laisser les autres à leur sort.

La réalité sociale

On peut se demander ce qui s'est passé dans la tête des gens de Novartis, quand il leur est venu cette idée de procéder à une loterie des familles pour tester leur fiole. Quand on a trop d’argent, on perd le lien avec la réalité sociale, on s’imagine dans un monde où tout est permis. Finalement, on apprenait dimanche aussi que l'entreprise bâloise avait décidé d'abandonner son tirage au sort et qu'elle choisirait ses bambins selon des critères plus médicaux.

La «ligne rouge» de Mauro Poggia

Le conseiller d’Etat genevois Mauro Poggia s’est offusqué sur la RTS et sur Facebook de cette situation, où il dénonce la pharma «qui a franchi la ligne rouge de l’indécence». Voilà qui a provoqué un déluge de commentaires élogieux pour lui. On pourrait dire que c’est facile, mais lui a une vraie légitimité sur le sujet. Depuis des années, il n’a de cesse dénoncer ceux qui se remplissent les poches avec notre système de santé, des assureurs aux experts, des médecins aux administrateurs de toute sorte.

«Un jour ou l'autre» ?

Dans un autre camp, on est un peu surpris de voir le conseiller national et vice-président du PLR, Philippe Nantermod, se joindre à la réprobation générale dans une chronique du «Temps». Le Valaisan parle d'un procédé «infernal, insupportable». Il dénonce une proposition «immorale. Bestiale même». Et de questionner: «Un jour ou l’autre, nous devrons affronter le douloureux débat de l’étendue du système de santé. Jusqu’où lui consacrer nos revenus? Jusqu’au quart? A la moitié? Où est la limite?»

Pas tombée du ciel

Mais ce n'est pas «un jour ou l'autre...», ce devrait être déjà le cas aujourd'hui et depuis longtemps. La piqûre à deux millions ne tombe pas du ciel. Cela fait des années que les pharmas proposent des traitements contre le cancer à 100 000 francs par an, voire davantage. Ici, c'est normal... car il faut rentabiliser les brevets, la recherche, les actionnaires et, enfin, la Suisse aime bien avoir une image de luxe dans son secteur de la santé.

La poule aux œufs d'or

Tirer au sort parmi des enfants, c'est tellement «énaurme», que l'on peut s'offusquer sans risque. Là où Mauro Poggia dénonce un système corrompu par le profit, Philippe Nantermod craint, lui, que cet excès ne mette en danger ledit système. Qu'à force de se gaver, la poule aux œufs d'or bâloise finisse par exploser.

Eric Felley